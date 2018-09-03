THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Hüzün ölümcül derecede zararlı

Dikkat etmelisiniz; hüzün, sizi sinsi sinsi kemirir...

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:30
Hüzün ölümcül derecede zararlı

Kapalı havalar, ahmak ıslatan yağmurlar, kurumuş rüzgarda savrulan yapraklar insana hüzün verir. Moralini yıkar. Dikkat etmelisiniz; bu haleti ruhiye, sizi sinsi sinsi kemirir. Bu arada beyni iyi hissettiren, moral veren yiyecekler almalısınız. Bir çok antidepresan, hücrelerdeki serotonin salınım süresini uzatmak içindir. Siz bunu doğru karbonhidrat ve protein kaynakları ile de yapabilirsiniz. Bundan dolayı ıspanak, bezelye, portakal suyu, tam tahılda fayda var. Kan şekeri morali etkileyen önemli bir unsur. Pek çok kişi tatlı veya karbonhidrat ağırlıklı gıdadan sonra kendisini mutlu hisseder ancak bu fazla artış aşırı uyku hali oluşur. Bunun için glisemik indeksi düşük karbonhidratlar yani meyveler, sebzeler tüketmek önemlidir. Antioksidanlardan zengin besinler yaban mersini, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, böğürtlengiller ve kivi en iyisidir.

Lavanta sakinleştirici aromasıyla depresyonu azaltır. Lavanta çayı içebilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:30
  1. hüzün
  2. mutsuzluğun zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mizah dergisi kurucusu darp edilerek öldürüldü
    1. Mizah dergisi kurucusu darp edilerek..
    2. İsveç'ten Türkiye'ye müjdeli haber!
    3. BM'den Myanmar'a çağrı: Gazetecileri..
    4. Rus Bakandan dikkat çeken Suriye..
    5. Japonya'dan ABD'ye İran mesajı: Çok..
    6. Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Son..
    7. Yargıtay'dan yeni adli yıl açılış..
    8. Almanya'dan Türkiye açıklaması!
    9. FIFA, yılın en iyi futbolcusu..
    10. Tokyo Büyükelçisi Nafiz Mercan'ın acı..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin..
    12. Fatih Terim'den Belhanda'ya ağır ceza!
    13. İslam karşıtı Wilders'e tepkiler..
    14. İran'dan Şam'a sürpriz ziyaret!
    15. Benzin ve motorine zam! Artış pompaya..
    16. Milli Takımda şok! Kadrodan çıkartıldı
    17. Galatasaray istiyordu! Claudio..
    18. BM'den dikkat çeken Çin açıklaması!
    19. Ülkedeki çatışma referandumu erteletti!
    20. Yetiştirdiği hıyarla fotoğraf çektiren..
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar