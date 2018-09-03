Hüzün ölümcül derecede zararlı

Kapalı havalar, ahmak ıslatan yağmurlar, kurumuş rüzgarda savrulan yapraklar insana hüzün verir. Moralini yıkar. Dikkat etmelisiniz; bu haleti ruhiye, sizi sinsi sinsi kemirir. Bu arada beyni iyi hissettiren, moral veren yiyecekler almalısınız. Bir çok antidepresan, hücrelerdeki serotonin salınım süresini uzatmak içindir. Siz bunu doğru karbonhidrat ve protein kaynakları ile de yapabilirsiniz. Bundan dolayı ıspanak, bezelye, portakal suyu, tam tahılda fayda var. Kan şekeri morali etkileyen önemli bir unsur. Pek çok kişi tatlı veya karbonhidrat ağırlıklı gıdadan sonra kendisini mutlu hisseder ancak bu fazla artış aşırı uyku hali oluşur. Bunun için glisemik indeksi düşük karbonhidratlar yani meyveler, sebzeler tüketmek önemlidir. Antioksidanlardan zengin besinler yaban mersini, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, böğürtlengiller ve kivi en iyisidir.

Lavanta sakinleştirici aromasıyla depresyonu azaltır. Lavanta çayı içebilirsiniz.