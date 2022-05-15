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Aktüel Husumetlisinin aracını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Husumetlisinin aracını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan kişinin aracını kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 00:37:00 -
Husumetlisinin aracını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki araç kundaklama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkal bilgileri ışığında yürütülen saha çalışmaları sonucu, şüpheli K.B. Ümraniye'de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, K.B. ile kundakladığı aracın sahibi T.B. arasında alacak meselesinden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.B, serbest bırakıldı.

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