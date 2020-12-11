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Aktüel Husilerden, ABD'nin Yemen'deki kişilere yönelik yaptırım kararına tepki
Aktüel

Husilerden, ABD'nin Yemen'deki kişilere yönelik yaptırım kararına tepki

Yeniakit Publisher
2020-12-11 02:39:30 -
Husilerden, ABD'nin Yemen'deki kişilere yönelik yaptırım kararına tepki

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, ABD'nin, insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 Yemenli hakkında yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin herhangi bir Yemenliyi yaptırım listesine alması yasa dışıdır ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD'nin başkalarını yaptırıma tabi tutmasına izin veren bir yasa olmadığını belirten Husi, Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde alınan bu kararın siyasi olduğunu ve Washington yönetiminin, diğer halklara uyguladığı terörü örtbas etmeyi amaçladığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişiyi yaptırım listesine aldığını duyurulmuştu.

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