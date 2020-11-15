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Aktüel Husiler, Ürdün'de yapılacak müzakerelerde 301 esirin serbest bırakılacağını açıkladı
Aktüel

Husiler, Ürdün'de yapılacak müzakerelerde 301 esirin serbest bırakılacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:30:11 -
Husiler, Ürdün'de yapılacak müzakerelerde 301 esirin serbest bırakılacağını açıkladı

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, Ürdün'de yapılacak esir takası müzakerelerinde hükümetin 200, kendilerinin de 101 esiri serbest bırakacağını açıkladı.

Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, Husilere ait El-Mesira Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, perşembe günü Ürdün'de yapılacak müzakere turunda hükümetin 200, kendilerinin de 100 esirin yanı sıra Yemen Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Nasır Mansur Hadi'yi serbest bırakacağını belirtti.

Murteza, Husilerin elindeki Suudi Arabistanlı esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere Riyad yönetiminin de katılması gerektiğini kaydetti.

Yemen'de askeri gücünün bulunması dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de müzakerelere katılma çağrısı yapan Murteza, hükümetin tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olmadığını, bu konuda iplerin Suudi Arabistan'ın elinde olduğunu dile getirdi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Esir işleri sorumlusu Murteza, cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esirler konusunda Yemen hükümetiyle yapılacak yeni müzakere görüşmeleri için BM'den resmi davet aldık." bilgisini paylaşmıştı.

Taraflar arasında 15 ve 16 Ekim'de, 2014'ten bu yana gerçekleşen en büyük esir değişiminde Yemen hükümeti ve Husiler 1061 esiri serbest bırakmıştı.


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