Husi Saldırısına Arap Ülkelerinden Kınama

Arap ülkeleri ve kurumları, Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlediği İHA saldırısını kınayarak, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Arap ülkeleri ile kurumları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak topraklarından fırlatılan bir İHA ile Suudi Arabistan petrol tesislerinin hedef alınmasının, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu" belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit olan saldırılara karşı bu ülkeyle tam dayanışma içinde olunduğu yinelendi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından fırlatılan ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıyı "terör" saldırısı olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı "uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali, bölgesel güvenlik ve istikrara ve enerji kaynaklarına yönelik bir tehdit ve gerilimleri azaltma çabalarının sistematik bir şekilde baltalanması" olarak değerlendirildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırılar kınanarak, bunların "Irak'taki İran destekli milisler" tarafından fırlatılan İHA'larla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Suudi Arabistan'a İHA ile düzenlenen saldırılar kınanarak, Riyad yönetiminin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için alacağı önlemlerin desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu saldırıların durdurulmasının ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü eylemden kaçınılmasının gerekliliği vurgulandı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada saldırılar şiddetle kınandı ve bunların Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarının ihlali ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalayan bir tırmanış olduğunun altı çizildi.

Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını korumak için alacağı önlemlerin destekleneceği belirtilen açıklamada, bu saldırıların derhal durdurulması talep edildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "kardeş Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit ve uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali" olarak değerlendirerek kınadı.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini İHA'larla hedef alma girişimini şiddetle kınadı.

Avn, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarının ihlali, bölgenin güvenliğine ve halklarının çıkarlarına yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınanarak, bunun "sivil altyapıya yönelik bir saldırı ve küresel enerji güvenliği ve istikrarına yönelik bir tehdit" olduğu vurgulandı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı açıklamada, "İran destekli Iraklı milisler tarafından fırlatılan bir İHA ile Suudi Arabistan'ı hedef alma girişimini kınadığını" ifade etti.

Budeyvi, bu saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu

Yemen'deki Husiler dün, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde ham petrol nakli ve tedariki sağlayan birden fazla noktaya İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırının Irak'taki "İran destekli milisler" tarafından düzenlendiğini öne sürmüş ve sorumluları kınamıştı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de Suudi Arabistan'ın Irak topraklarından hedef alındığı yönündeki iddianın soruşturulması talimatını vermişti.

Kaynak: AA