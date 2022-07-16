Hüseyin Sarı kimdir? Hüseyin Sarı ne dedi neden gözaltına alındı?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Türkiye ülkenin her yerinde yapılan anma törenleri ve programlarla şehitlerini andı, gazilerine ise minnet duygusunu gösterdi. Ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li eski belediye başkanı Hüseyin Sarı'nın sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Sarı skandal paylaşımında," Suçsuz yere masum askerlerin boğazını keserek öldürmeniz mi sizin destanınız, yemişim destanınızı" diye yazdı.

Hüseyin Sarı gözaltında mı?

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evinde ikamet eden Sarı'yı gözaltına aldı. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerini kullandı.