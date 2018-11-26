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Hürriyet yazarı köşesinde itiraf etti: Bana "are you p.zevenk?" diye sordu

Gazeteci Barbaros Tapan, katıldığı bir davette, yapımcı Quincy Jones'un kendisine, "Merhaba arkadaş, are you p.zevenk?" diye sorduğunu belirtti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
Hürriyet yazarı köşesinde itiraf etti: Bana "are you p.zevenk?" diye sordu

Hürriyet gazetesi yazarı Barbaros Tapan bugünkü köşesinde ilginç bir yazı kaleme aldı. Tapan, katıldığı davetlerden birinde, müzisyen ve yapımcı Quincy Jones ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. 

"Asistanlarına Türk olduğumu ve kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim" diye yazan Tapan, "Onay gelince yanına doğru yürürken beni şoke eden bir cümle sarf etti: 'Merhaba arkadaş, are you p.zevenk?' (P.zevenk misin?) Bu kelimeleri nereden bildiğini tahmin edebiliyordum. 'Ahmet Ertegün mü öğretti?' dedim. Tabii ki dedi" ifadelerini kullandı.

Tapan, Quincy Jones'un çok Türkçe kelime öğrendiğini ama en çok p.zevenk kelimesini kullandığını ifade ederken, Jones'un, "Doktor Mehmet Öz de çok yakın dostum, ona da p.zevenk diyorum" dediğini aktardı.

Barbaros Tapan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Gecenin en ağır bombası, efsane müzik adamı, prodüktör, besteci, yapımcı Quincy Jones köşede oturuyordu. Bilmeyenler için bir ek bilgi vereyim; Quincy Jones tam 76 kez Grammy’ye aday olmuş ve 27’sini kazanmış.

Neyse... Asistanlarına Türk olduğumu ve kendisiyle konuşmak istediğimi söyledim. 

Onay gelince yanına doğru yürürken beni şoke eden bir cümle sarf etti: “Merhaba arkadaş, are you p.zevenk!” (P.zevenk misin?)

Bu kelimeleri nereden bildiğini tahmin edebiliyordum. “Ahmet Ertegün mü öğretti?” dedim. Tabii ki dedi.

Başladı benimle Arif Mardin ve Ahmet Ertegün hakkında konuşmaya. Türkiye’de geçirdikleri harika zamanları hatırladı, “Ankara anılarımız unutulmazdır. Ne günlerdi... Çok yakın dostlarımdı ikisi de” dedi.

Çok Türkçe kelime öğrendiniz mi onlardan?” diye sordum. “Çok” dedi. Ama en çok p.zevenk lafını kullanırmış.

Doktor Mehmet Öz de çok yakın dostum, ona da p.zevenk diyorum” diye ekledi.

Efsane sanatçı ile konuştuk, güldük... Gurur duydum, duygulandım...

Hiç aklıma gelmeyecek bir ortamda böyle özel bir muhabbet yapmak fırsatı yakalamak benim için de güzel bir Netflix anısı oldu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
  1. Ankara
  2. Ahmet Ertegün
  3. Doktor Mehmet Öz
  4. Arif Mardin
  5. Quincy Jones
  6. Barbaros Tapan
  7. Hürriyet

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