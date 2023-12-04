Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı: İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu!

Tüm dünyaya tıp alanında yaptığı yeniliklerle ışık tutmuş olan İbn-i Sina, bin öncesinde aktardığı cilt bakım tüyolarıyla yeniden gündeme geldi.

İbn-i Sina'ya göre cildi derinlemesine temizlemek çok önemli. Cildi iyi temizleyerek hem fazla yağdan arındırmış oluruz hem de çevresel faktörlerden kaynaklı kirlenmelerin önüne geçeriz.

İbn-i Sina derinlemesine temizlik işlemi içinse şimdilerde cildi kuruttuğu öne sürüldüğü için pek tercih edilmeyen doğal sabunları önerirmiş.

Gül suyu tüm cilt tiplerine uyuyor

Ünlü tıp alimine göre gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli içeriklerden biri ve genellikle tüm cilt tiplerine uyuyor.

Cildin nemlenmesi için de birebir olan gül suyunu, kadınlar ciltteki kırışıklıkları açmak için de kullanırmış.

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Oğul otu mucizesi: Kırışıklıklara iyi geliyor!

Oğul otu, limon ailesine ait olan oğul otu esas olarak cildi yenileyerek kırışıklıklara iyi geliyor. Bu nedenle bu otun yaşlanmayı önlediğine dair bir inanç yaygınmış.

Bir yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı su ile kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra suyu süzün.

Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu istediğiniz zaman pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

Güneş lekesi ve sivilcelere birebir!

Oğul otunun aynı zamanda güneş lekelerine de iyi geldiği biliniyor. Güneş lekesi ya da sivilce sonrası oluşan lekelerin de geçirilmesi için kullanılıyor.

İbn-i Sina'ya göre derinlemesine temizliğin bir diğer önemli adımı da kese işlemi. Ancak günümüzde bazı dermatologlar, kese işleminin ciltte mikro çiziklere yol açtığını söyleyerek önermiyor.

İbn-i Sina'dan kese uyarısı

Ancak İbn-i Sina cilt bariyerini temizlemek ve yenilemek için kese işleminin önemli olduğunu vurgularmış.

Çay ağacı önemli bir nemlendirici!

Çay ağacı yağı da cildi hem nemlendiriyor ve bakteri oluşumunu engelliyor.

Çay ağacı, cilt dokusunu yenileyerek onarım sağladığı için birçok kadının vazgeçilmeziydi.

İbn-i Sina, hem çay ağacı yağını hem de çay ağacı yağı içerikli oluşturulan nemlendiricileri uygulamayı ısrarla tavsiye edermiş.