  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı: İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu!
Sağlık

Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı: İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:06:00 - 2023-12-04 19:44:17
Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı: İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu!

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önceki reçeteleri günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Onlardan biri de cilt bakımı için verdiği reçeteler... Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın da kullandığı belirlenen İbn- Sina'nın cilt bakım tüyosu kadınlar için merak konusu oldu. Peki hekimlerin piri İbn-i Sina'nın kadınlara özel cilt bakım tüyosu nedir? İşte cevabı...

Tüm dünyaya tıp alanında yaptığı yeniliklerle ışık tutmuş olan İbn-i Sina, bin öncesinde aktardığı cilt bakım tüyolarıyla yeniden gündeme geldi.

İbn-i Sina'ya göre cildi derinlemesine temizlemek çok önemli. Cildi iyi temizleyerek hem fazla yağdan arındırmış oluruz hem de çevresel faktörlerden kaynaklı kirlenmelerin önüne geçeriz.

İbn-i Sina derinlemesine temizlik işlemi içinse şimdilerde cildi kuruttuğu öne sürüldüğü için pek tercih edilmeyen doğal sabunları önerirmiş.

Gül suyu tüm cilt tiplerine uyuyor

Ünlü tıp alimine göre gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli içeriklerden biri ve genellikle tüm cilt tiplerine uyuyor.

Cildin nemlenmesi için de birebir olan gül suyunu, kadınlar ciltteki kırışıklıkları açmak için de kullanırmış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oğul otu mucizesi: Kırışıklıklara iyi geliyor!

Oğul otu, limon ailesine ait olan oğul otu esas olarak cildi yenileyerek kırışıklıklara iyi geliyor. Bu nedenle bu otun yaşlanmayı önlediğine dair bir inanç yaygınmış.

Bir yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı su ile kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra suyu süzün.

Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu istediğiniz zaman pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

Güneş lekesi ve sivilcelere birebir!

Oğul otunun aynı zamanda güneş lekelerine de iyi geldiği biliniyor. Güneş lekesi ya da sivilce sonrası oluşan lekelerin de geçirilmesi için kullanılıyor.

İbn-i Sina'ya göre derinlemesine temizliğin bir diğer önemli adımı da kese işlemi. Ancak günümüzde bazı dermatologlar, kese işleminin ciltte mikro çiziklere yol açtığını söyleyerek önermiyor.

İbn-i Sina'dan kese uyarısı

Ancak İbn-i Sina cilt bariyerini temizlemek ve yenilemek için kese işleminin önemli olduğunu vurgularmış.

Çay ağacı önemli bir nemlendirici!

Çay ağacı yağı da cildi hem nemlendiriyor ve bakteri oluşumunu engelliyor.

Çay ağacı, cilt dokusunu yenileyerek onarım sağladığı için birçok kadının vazgeçilmeziydi.

İbn-i Sina, hem çay ağacı yağını hem de çay ağacı yağı içerikli oluşturulan nemlendiricileri uygulamayı ısrarla tavsiye edermiş.

Hekimlerin piri İbni Sina'dan 5 altın değerinde deva reçetesi
Hekimlerin piri İbni Sina'dan 5 altın değerinde deva reçetesi

Sağlık

Hekimlerin piri İbni Sina'dan 5 altın değerinde deva reçetesi

İnsanlık korona ile boğuşurken... İbni Sina'yı konu alan Rus yapımı filmde dikkat çeken detay
İnsanlık korona ile boğuşurken... İbni Sina'yı konu alan Rus yapımı filmde dikkat çeken detay

Gündem

İnsanlık korona ile boğuşurken... İbni Sina'yı konu alan Rus yapımı filmde dikkat çeken detay

Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan, şişkinlik giderici zayıflama kürü! İbni Sina'dan karaciğer temizliği
Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan, şişkinlik giderici zayıflama kürü! İbni Sina'dan karaciğer temizliği

Kadın - Aile

Karaciğeri tertemiz, karnı dümdüz yapan, şişkinlik giderici zayıflama kürü! İbni Sina'dan karaciğer temizliği

Formülü İbni Sina’dan, ünü Osmanlı döneminden geliyor
Formülü İbni Sina’dan, ünü Osmanlı döneminden geliyor

Tarih

Formülü İbni Sina’dan, ünü Osmanlı döneminden geliyor

Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış
Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

Kadın - Aile

Her gün 1 avuç yerseniz damarların daralmasını önlüyor, tepki göstererek onarıyor! İbni Sina 1000 yıl önce yazmış

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli
İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli

Kadın - Aile

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış! Mimar Sinan da önermiş: İşte nadir bilinen o yumurta bizim için çok önemli

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış: Bunlar süper gıda diye olay bir mesaj verdi! Şok olacaksınız
İbni Sina 1000 yıl önce yazmış: Bunlar süper gıda diye olay bir mesaj verdi! Şok olacaksınız

Kadın - Aile

İbni Sina 1000 yıl önce yazmış: Bunlar süper gıda diye olay bir mesaj verdi! Şok olacaksınız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Brent petrol 84,79 dolardan 78 dolara kadar geriledi. 6 doların üzerindeki düşüş yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor. Bu sert gerileme sonras..
Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

İBB'nin el değiştirmesinin ardından metrobüsler artık ulusal sorun haline geldi. Her gün arıza, her gün bir sorun vatandaşları tam anlamıyla..
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23