Hurma çekirdeğini atmayın! Çünkü: Vücuda faydaları saymakla bitmez! Şaşkına çeviren bilinmeyen yönleri

Hurma çekirdeğinin, böbrek ve karaciğerin toksinlerden korunmasından, DNA hasarını önlemeye, hatta saçların beyazlamasını durdurmaya kadar pek çok yararı mevcut. Hurma çekirdeğini, öğüterek toz haline getirip tüketebilirsiniz.

1. DNA hasarını önleme

Bir araştırmaya göre, hurma çekirdeklerinin, karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü. Hurmanın sağlık faydaları nelerdir?

2. Diyabette etkili

Hurma çekirdekleri, kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, çekirdekler, karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler gösterdi.

3. Enfeksiyona karşı korur

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Hurma çekirdekleri, çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir. Her gün 3 hurma yemek size ne sağlar?

4. Böbrek ve karaciğer hasarını önler

Hurma çekirdekleri, karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

5. Antioksidan zengini

Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir, antioksidanlar da hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizleme yeteneklerine sahiptir. Vücudun oksidatif stres hasarına karşı korunmasına yardımcı olur.

Hurma çekirdeği yağının sağlık faydaları

1. Cilt

Hurma çekirdeği yağı uygulanan ciltte UV-B ışınlarına maruz kalma nedeniyle hasara karşı koruyucu etkileri onayladı. Benzer şekilde hurma çekirdeği yağı, içerdiği antioksidan sayesinde cildi onarabilir bulundu.

2. Sağlıklı saç derisi

Sağlıklı saçların gelişmesi için ideal ortam gereklidir. Hurma çekirdeği yağı, yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri içerir. Bu yağlar, saç derisine besin sağlayan çoklu doymamış yağlardır. Ayrıca, kepek gibi sorunları ortadan kaldırarak saç büyümesi için en uygun ortamı yaratmaya yardımcı olur. Sertleşen hurmayı yumuşatıp lezzetlendirmenin yöntemi

3. Saçları güçlendirir

İncelmiş saçlar yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Saç dökülmesi birçok faktörden kaynaklanır. Fakat temel fikir şu: Hücrelerimiz yeterli enerjiyi üretemediğinde, tüm organlarımız – saç follikülleri dahil – yaşlanmaya başlayacak. Sonuç olarak saç büyümesi yavaşlar ve dökülme başlar. Bu olduğunda, kötüleşmesini önlemek için B2 vitamini ve amino asitlere ihtiyacınız olacaktır.

Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır. Saçlarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz?

4. Saçları nemlendirir

Hurma çekirdeği yağı, kepek ve kafa derisi sivilcelerinin önlenmesinin yanı sıra, nemlendirme faydaları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağda bulunan Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri, su kaybını kontrol etmeye yardımcı olur, böylece saçın nemi bozulmadan saklanır. Kuru, kırılgan saçları canlandırmak için, hurma çekirdeği yağıyla hazırlanmış saç bakım ürünlerini kullanabilirsiniz.

6. Saçların beyazlamasını yavaşlatır

Hurma çekirdeği yağında, pigment kaybına karşı koruma sağlayan minareller yüksektir. Bunlardan ikisi pigment üretimini teşvik eden bakır ve pantotenik asittir (vitamin B5). Saç rengi, melanin miktarına göre belirlenir. Yaşlandıkça vücudumuz daha az melanin üretir ve saçlarımız griye döner. Hurma çekirdeği yağı ile, saçın yeterli miktarda melanin üretmesini teşvik edebiliriz.

Evde hurma çekirdeği tozu nasıl yapılır?

Tohumlukları yıkayıp, tam güneş almayan bir yerde kurutun. Nerede yaşadığınıza bağlı olarak kuruması 3 gün kadar sürebilir. Tamamen kuruttuktan sonra, hiçbir katkı maddesi eklemeden kahverengiye dönene kadar kavurun ve kahve makinesinde öğütün.

Hurma çekirdeği tozu nasıl kullanılır?

– Kahve için bir katkı maddesi olarak hurma çekirdeği tozu kullanır. Sadece kahvenizi çok az ekleyebileceğiniz gibi, Türk kahvesi gibi de pişirebilirsiniz. Kahve yağı nasıl çıkarılır?

– Smoothies veya meyve suları içine hurma çekirdeği tozunu ekleyebilirsiniz.

– Kurabiyelere hurma çekirdeği tozu koyabilirsiniz.

– Salatalara ekleyebilirsiniz.