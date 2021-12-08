  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hurda fiyatlarında artış
Ekonomi

Hurda fiyatlarında artış

Osmaniye’deki bir hurda esnafı; "2 liraya, 1,5 liraya aldığımız hurda şu an 5 lira 5,5 lira. Milletin evinde kıyıda köşede kalmış hurdalar şu an müthiş para ediyor” dedi. Hurda toplayan bir seyyar hurdacı ise, "İşlerimiz çok açıldı, herkes evindeki hurdaları satıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:15:00 -
Hurda fiyatlarında artış

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde hurdası olan vatandaşlar eşyalarını hurdacılara satıyor.

Hurda fiyatlarının 2'ye 3'e katlaması sebebiyle hurda satışlarının arttığını söyleyen, 6 yıldır hurda alım-satım işi yapan esnaf Durdu Batmaz Anka Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hurda fiyatları 2'ye 3'e katladı"

“6 yıldır bu hurda sektörünün içindeyiz. Dolar piyasasının artması nedeniyle hurda fiyatları 2’ye 3’e katladı şu an. 2 liraya, 1,5 liraya aldığımız hurda şu an 5 lira 5,5 lira. Milletin evinde eski diye tabir ettiği televizyon, buzdolabı, çamaşır makineleri yani kıyıda köşede kalmış hurdalar şu an müthiş para ediyor. Vatandaşlarımız getiriyor biz de alıyoruz ekonomiye tekrardan geri dönüşüme gönderiyoruz. Doların artması nedeniyle müthiş para ediyor şu an.”

"Evdeki diğer hurdaları da getirip satacağım"

Eski mini buzdolabını hurdacıya satmaya getiren emekli Ahmet Narcıoğlu, "Fiyatların 3’e 4’e katladığını duydum, doların artmasıyla evde kullanmadığım buzdolabımı hurdacıya satmaya getirdim. Bunu sattım evdeki diğer hurdaları da getirip satacağım. Dolar arttı değerlensin diye satıyorum" dedi.

Hurda toplayan bir seyyar hurdacı ise, "İşlerimiz çok açıldı herkes evindeki hurdaları satıyor" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...
Ekonomi

Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...

Gram altınla ilgili tahminleri bir bir tutan ekonomist Haluk Özdil'den yeni açıklamalar geldi.
Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi
Yaşam

Evde esrar, bahçedeki serada kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 657 gram kubar esrar, bahçede bulunan serad..
CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü
Gündem

CHP'li belediyeye ait ekmek fabrikasında skandal görüntü

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek fabrikasında çekildiği iddia edilen skandal fotoğraflar sosyal medyada tepki çekti. Ek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay