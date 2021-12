Hurda fiyatlarında artış

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde hurdası olan vatandaşlar eşyalarını hurdacılara satıyor.

Hurda fiyatlarının 2'ye 3'e katlaması sebebiyle hurda satışlarının arttığını söyleyen, 6 yıldır hurda alım-satım işi yapan esnaf Durdu Batmaz Anka Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hurda fiyatları 2'ye 3'e katladı"

“6 yıldır bu hurda sektörünün içindeyiz. Dolar piyasasının artması nedeniyle hurda fiyatları 2’ye 3’e katladı şu an. 2 liraya, 1,5 liraya aldığımız hurda şu an 5 lira 5,5 lira. Milletin evinde eski diye tabir ettiği televizyon, buzdolabı, çamaşır makineleri yani kıyıda köşede kalmış hurdalar şu an müthiş para ediyor. Vatandaşlarımız getiriyor biz de alıyoruz ekonomiye tekrardan geri dönüşüme gönderiyoruz. Doların artması nedeniyle müthiş para ediyor şu an.”

"Evdeki diğer hurdaları da getirip satacağım"

Eski mini buzdolabını hurdacıya satmaya getiren emekli Ahmet Narcıoğlu, "Fiyatların 3’e 4’e katladığını duydum, doların artmasıyla evde kullanmadığım buzdolabımı hurdacıya satmaya getirdim. Bunu sattım evdeki diğer hurdaları da getirip satacağım. Dolar arttı değerlensin diye satıyorum" dedi.

Hurda toplayan bir seyyar hurdacı ise, "İşlerimiz çok açıldı herkes evindeki hurdaları satıyor" dedi.