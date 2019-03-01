Hünerli eller ’Geri Dönüşüm Sanatla Birleşiyor’ etkinliğinde çantalar hazırladı
Geri Dönüşüm Sanatla Birleşiyor etkinliğinde hünerli eller, geri dönüşüm tasarımlı çantalarını hazırlayarak renkli saatler yaşadı.01 Mart 2019 Cuma 16:41
Geri Dönüşüm Sanatla Birleşiyor etkinliğinde hünerli eller, geri dönüşüm tasarımlı çantalarını hazırlayarak renkli saatler yaşadı.
Alışveriş ve Eğlence Merkezi KAYSERmall Outlet AVM ve Özel Odak Okulu iş birliğiyle gerçekleşen Geri Dönüşüm Sanatla Birleşiyor etkinliği ile 27-28 Şubat- 1 Mart tarihlerinde hünerli eller, geri dönüşüm tasarımlı çantalarını hazırlayarak renkli saatler yaşadı.
Etkinliklere katılım oldukça yoğun gerçekleşirken, ziyaretçiler beğenilerini ilettiler.
YORUM YAZ