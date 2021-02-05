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Aktüel Hüner Coşkuner küpeleriyle mi gömüldü? Hüner Coşkuner hastalığı neydi?
Aktüel

Hüner Coşkuner küpeleriyle mi gömüldü? Hüner Coşkuner hastalığı neydi?

Kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören 57 yaşındaki sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. 1 Nisan 1963'de İstanbul'da doğan Hüner Coşkuner, yıllar önce ‘Küpelerimle gömülmek isterim" demişti. Hüner Coşkuner’in bu vasiyeti yerine getiril getirilmediği merak edilmekte. Peki Hüner Coşkuner nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:16:00 - 2021-02-05 11:18:21
Hüner Coşkuner küpeleriyle mi gömüldü? Hüner Coşkuner hastalığı neydi?

Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü sanatçı yıllar önce katıldığı bir canlı yayında "Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim" ifadelerini kullanmıştı. Hüner Coşkuner küpeleriyle gömülüp gömülmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'de İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne gitti. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner, ilk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

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