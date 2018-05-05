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Hükümetten dev hamle! Milyonları ilgilendiriyor

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yeni vergi düzenlemesi ile tapu harcında oran binde 20'den 15'e düşürüldü. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak düzenlemeyle konutta KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi. Öte yandan kadın çalışanlara da ise kreş desteği arttırıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:39
Hükümetten dev hamle! Milyonları ilgilendiriyor

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2018/11674 sayılı kararıyla önemli değişiklikler yapıldı. Tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Kamuda çalışan kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu. 

TAPU HARCI DÜŞTÜ

Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8’e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4’ten %3’e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu. Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

KREŞ DESTEĞİ ARTTI

Bakanlar Kurulu kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseldi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:39
  1. Bakanlar Kurulu

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Kreş desteği vermek kadınların çalışmasını arttırır. Kadını çalışmaya teşvik eder. AK parti ne yapamaya çalışıyor? Bu sene Saadete oy vericem.
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