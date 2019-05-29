Huawei’den karşı hamle geldi
Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39
Huawei, kısıtlamalara karşı dava açtı.
Çin merkezli teknoloji markası Huawei, ABD’deki kısıtlamalara yönelik olarak harekete geçti. Şirket, Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyan ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası’nın onaylanması sonrası, belirli hukuka başvurdu. Çin merkezli teknoloji şirketi ABD´nin “siber güvenlik sağlamadığı” gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istedi.
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