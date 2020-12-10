  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor
Aktüel

Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:56:57 -
Hollanda, 2 Rus diplomatı "casusluk" nedeniyle sınır dışı ediyor

LAHEY (AA) - Hollanda, "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle 2 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etti.

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesince (AIVD) yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Lahey Büyükelçiliğinde görev yapan istihbarat görevlisi ve diplomatik akreditasyona sahip olan bir diplomatın ülkede "teknoloji ve bilim alanında casusluk yaptığı"nın anlaşıldığı ifade edildi.

Rus istihbarat görevlisinin, yüksek teknoloji sektöründeki hassas bilgilere erişimi olan kişilerle temasa geçtiği ve bunlarla önemli bir kaynak ağı kurduğu ifade edildi. Bu kişilerden bazılarının bilgi karşılığında istihbarat görevlisinden para aldığı kaydedildi.

- En kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istendi

Diplomatik akreditasyona sahip olan ikinci Rus istihbarat görevlisinin ise "casuslukta destekleyici bir rol oynadığı" belirtilen açıklamada, her iki istihbarat görevlisinin Hollanda Dışişleri Bakanlığınca "istenmeyen adam" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

İki Rus diplomatın bu nedenle artık Hollanda'da diplomat olarak faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ve en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Rus istihbarat görevlisinin yapay zeka, yarı iletkenler ve nanoteknoloji hakkında bilgi topladığı ve bu teknolojinin çoğunun hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanışlı olduğuna dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Bakü'de iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın devlet o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay