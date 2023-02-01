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Aktüel Hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 21:48:00 -
Hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 26 Ocak'ta Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde marketlerden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheli C.Y'yi, düzenledikleri operasyonla İzmit'teki evinde gözaltına aldı.

Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin 6 farklı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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