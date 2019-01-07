Hırsızlıklara karşı tedbirler kolaylaştı



Cama yakın konumlandırabileceğiniz bir lambayı ya da bir müzik setini ayarlı prize takıp, farklı saatlerde çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Bu prizleri yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Böylece elektriği sürekli açık bırakmayarak elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.



Kapı ve pencerelere takılan alarm sistemleri hırsızları caydırabilecek diğer teknolojik seçenekler arasında yer alıyor.

Evinizi gözetleyin

Aldığınız tüm önlemlere rağmen aklınız hâlâ evinizde kalıyorsa, kuracağınız ağ kamera sistemi ile gittiğiniz her yerden evinizi kontrol edebilirsiniz. ADSL modemlere bağlayacağınız ağ kamera sistemlerini ile evinizi gözetleyebilirsiniz. Hatta telefonunuzla bile..