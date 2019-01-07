Hırsızlıklara karşı tedbirler kolaylaştı
Hırsızların ilk tercihleri rahat hareket edebilecekleri boş evlerdir. Herhangi bir ışığı açık bırakmak yerine ayarlı prizleri kullanabilirsiniz.07 Ocak 2019 Pazartesi 21:05
Cama yakın konumlandırabileceğiniz bir lambayı ya da bir müzik setini ayarlı prize takıp, farklı saatlerde çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Bu prizleri yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Böylece elektriği sürekli açık bırakmayarak elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.
Kapı ve pencerelere takılan alarm sistemleri hırsızları caydırabilecek diğer teknolojik seçenekler arasında yer alıyor.
Evinizi gözetleyin
Aldığınız tüm önlemlere rağmen aklınız hâlâ evinizde kalıyorsa, kuracağınız ağ kamera sistemi ile gittiğiniz her yerden evinizi kontrol edebilirsiniz. ADSL modemlere bağlayacağınız ağ kamera sistemlerini ile evinizi gözetleyebilirsiniz. Hatta telefonunuzla bile..
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