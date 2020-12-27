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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:24:48 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin, Güney Kore'de de 1000'in altına düştü. Çin'de 22 yeni vaka tespit edilirken, başkent Pekin'de "acil durum" ilan edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 bin 274 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 188 bin 392'ye çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 761 bin 538 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 279 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 147 bin 622’ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24'ü yurt dışı kaynaklı 970 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 56 bin 872’ye çıktı.

Son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 808'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 39 bin 40 kişi sağlığına kavuştu.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı, 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 7’si Liaoning eyaletinde 5’i başkent Pekin'de görülürken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 955 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 987 kişi iyileşti.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağı belirtildi.

Son vakaların tespit edildiği Pekin'in Şunyi semtinde 800 bin kişiye koronavirüs testi yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alınırken, karides paketleri de mühürlendi.

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