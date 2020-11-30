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Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 08:44:34 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 400- 500 civarında, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 443 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 139'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 38 bin 772 yeni Kovid 19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 431 bin 691'e çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 847 bin 600 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 438 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 34 bin 201'e çıktı, 27 bin 653 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 526'ya yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni yurt içi kaynaklı vakaların tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 530'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 619 kişi iyileşti.



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