  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:37:13 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 447 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 bin 635'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 814 bin 579'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 205 bin 728'e yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde artmaya devam ediyor. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 340 vaka görülürken, 96 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Delhi'de Kovid-19 vaka sayısı 482 bin 170'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 7 bin 519'a yükseldi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, dün yaptığı açıklamada, vakalardaki artışa kirliliğin sebep olduğunu ve 10 gün içinde durumun kontrol altına alınacağını söylemişti.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek ölüm olmuştu.

Kentte hastanelerde doluluk oranı artarken yerel hükümet, 115 özel hastanenin 33'ünden yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80'ini Kovid-19 hastalarına ayırmasını istemişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 338'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 319 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 693 vaka tespit edildi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 208 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 546'ya çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 493'e yükseldi.

Ülkedeki günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez dün 200'ün üzerine çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Aze..
Ermenistan ölen asker sayısını açıkladı! Pek inandıcı gelmedi ama...
Dünya

Ermenistan ölen asker sayısını açıkladı! Pek inandıcı gelmedi ama...

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalarda bugüne kadar 2300 askerlerinin öldüğünü iddia etti. Ancak yalan söyle..
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu
Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir grup Demokrat senatör, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan s..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay