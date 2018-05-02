Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama: Skrtel'in kafasının yarılması bence komplo

Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 02:10
Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama: Skrtel'in kafasının yarılması bence komplo

Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray-BeşiktaşKasımpaşa-Fenerbahçe maçlarını değerlendiren Uluç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. 

Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90A programanında konuştu. İşte detaylar...

Sözlerine haftanın olayını anlatarak başlayan Hıncal Uluç, "Haftanın olayı bence; Martin Škrtel">Martin Skrtel'in kafasının yarılmasıdır. Şenol Güneş'in kafasına bir cisim geldi, 5 dikiş atıldı, 24 saat gözetim altında kaldı. Aykut Kocaman ilk olarak buna, 'komplo' dedi. Sonrasında işin içine uzman doktoru dahil ederek olayı uzun uzun anlattı. Bu da yetmedi! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra, 'işte kan böyle olur' dedi. Ben de şu yorumu yapıyorum. Skrtel'in kafasını, Fenerbahçe'nin doktoru yarıp kanattı, bu planı da Aykut Kocaman yaptı. Aykut Kocaman'ın komplo  üretme yetkisi varsa benim de var. Skrtel'in kafasının yarılması ve dikiş atılması bence komplo" dedi.  

 
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 02:10
  1. Hıncal Uluç
  2. Martin Skrtel
  3. Aykut Kocaman
  4. Fenerbahçe
  5. Kasımpaşa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak mı? Resmi açıklama geldi
    1. İsmail Kartal Ankaragücü'nde kalacak..
    2. Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama:..
    3. Trabzonspor'dan transfer bombası!..
    4. Muhalefet ittifak konusunda anlaştı!..
    5. Bomba iddia! Şenol Güneş ya..
    6. Aykut Kocaman: Galatasaray'ın puan..
    7. Akşener, CHP'yi parmağında oynatıyor
    8. İttifak haberlerinden sonra Saadet..
    9. Başakşehir'in yıldız futbolcusuna..
    10. Ryan Babel takımdan ayrılıyor mu?..
    11. Cüneyt Çakır'a tepkiler sürüyor!..
    12. Ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde..
    13. Bakan gülme krizine girdi!
    14. Muharrem İnce'den ittifak mesajı!
    15. Türkiye yardım elini uzattı
    16. Muhalefet ittifakta anlaştı!
    17. Standard & Poor's'dan skandal Türkiye..
    18. Uzun yaşamın 3 sırrı
    19. İşte CHP - Saadet Partisi ve İYİ Parti..
    20. Kim daha duygusal? Kadınlar mı,..
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti
    Bülent Arınç, Abdullah Gül'e sitem etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!