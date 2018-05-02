Hıncal Uluç'tan çarpıcı açıklama: Skrtel'in kafasının yarılması bence komplo

Sözlerine haftanın olayını anlatarak başlayan Hıncal Uluç, "Haftanın olayı bence; Martin Škrtel">Martin Skrtel'in kafasının yarılmasıdır. Şenol Güneş'in kafasına bir cisim geldi, 5 dikiş atıldı, 24 saat gözetim altında kaldı. Aykut Kocaman ilk olarak buna, 'komplo' dedi. Sonrasında işin içine uzman doktoru dahil ederek olayı uzun uzun anlattı. Bu da yetmedi! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra, 'işte kan böyle olur' dedi. Ben de şu yorumu yapıyorum. Skrtel'in kafasını, Fenerbahçe'nin doktoru yarıp kanattı, bu planı da Aykut Kocaman yaptı. Aykut Kocaman'ın komplo üretme yetkisi varsa benim de var. Skrtel'in kafasının yarılması ve dikiş atılması bence komplo" dedi.