Hikmet Karagöz kimdir nerelidir? Bizimkiler dizisi oyuncusu Abbas öldü mü?

Hikmet Karagöz kimdir? Türkiye Hikmet Karagöz’ü Bizimkiler dizisinde çaycı Abbas olarak tanıdı. Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde doğdu. Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hikmet Karagöz, 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde tiyatroya amatör olarak merhaba dedi. Hikmet Karagöz, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Televizyon karşısına 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la televizyon programıyla başlayan Hikmet Karagöz, 1974 TRT’de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa’da “tabela atölyesi” açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum’da resme başladı. 1989 yılında Türkiye’nin en çok sevilen ve en uzun soluklu dizisi olan “Bizimkiler” dizisinde çaycı Abbas karekteriye ünlendi. Sokak ressamı olarak, resim da yapan Hikmet Karagöz pek çok dizi ve sinemada rol aldı.

Hikmet Karagöz’ün rol aldığı dizi ve filmler

Memleket-2015

Tatar Ramazan-2013

Bir Aşk Hikayesi-2004

Gönül Yarası-2004

Hızlı Adımlar-2004

Sultan Makamı-2003

Gönderilmemiş Mektuplar-2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002

Yeditepe İstanbul-2001

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001

Yaşar Kemal Belgeseli-2000

İstanbul'da Bir Aşk-2000

Toprak-1999

Duruşma-1999

Yara-1998

Hoşçakal Yarın-1998

Kış Çiçeği-1996

Kurtuluş-1996

Oğlum Adam Olacak-1995

Yazlıkçılar-1994

Hastane-1993

Dalgacılar-1992

Menekşe Koyu-1991

Yalnızlar-1991

Deniz Gurbetçileri-1991

Kurt Kanunu-1991

Karartma Geceleri-1990

İnsanlar Yaşadıkça-1989

Geçmiş Bahar Mimozaları-1989

Korkmuyorum-1989

Bizimkiler-1989

Baharın Bittiği Yer-1989

Acıların Günlüğü-1988

Biri ve Diğerleri-1987

Su da Yanar-1987

Çark-1987

Belene-1987

Alnımdaki Bıçak Yarası-1987

Ateşten Günler-1987

Çıplak Vatandaş-1985

En Büyük Şaban-1983

Faize Hücum-1985