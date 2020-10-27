Hikmet Karagöz kimdir nerelidir? Bizimkiler dizisi oyuncusu Abbas öldü mü?
Bizimkiler dizisi oyuncusu Abbas öldü mü? Bizimkiler dizisinde Abbas karekterini oynayan Hikmet Karagöz hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Hikmet Karagöz kimdir? İşte Hikmet Karagöz’ün hayatı, biyografisi.
Hikmet Karagöz kimdir? Türkiye Hikmet Karagöz’ü Bizimkiler dizisinde çaycı Abbas olarak tanıdı. Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde doğdu. Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hikmet Karagöz, 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde tiyatroya amatör olarak merhaba dedi. Hikmet Karagöz, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Televizyon karşısına 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la televizyon programıyla başlayan Hikmet Karagöz, 1974 TRT’de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa’da “tabela atölyesi” açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum’da resme başladı. 1989 yılında Türkiye’nin en çok sevilen ve en uzun soluklu dizisi olan “Bizimkiler” dizisinde çaycı Abbas karekteriye ünlendi. Sokak ressamı olarak, resim da yapan Hikmet Karagöz pek çok dizi ve sinemada rol aldı.
Hikmet Karagöz’ün rol aldığı dizi ve filmler
Memleket-2015
Tatar Ramazan-2013
Bir Aşk Hikayesi-2004
Gönül Yarası-2004
Hızlı Adımlar-2004
Sultan Makamı-2003
Gönderilmemiş Mektuplar-2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
Yeditepe İstanbul-2001
Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
Yaşar Kemal Belgeseli-2000
İstanbul'da Bir Aşk-2000
Toprak-1999
Duruşma-1999
Yara-1998
Hoşçakal Yarın-1998
Kış Çiçeği-1996
Kurtuluş-1996
Oğlum Adam Olacak-1995
Yazlıkçılar-1994
Hastane-1993
Dalgacılar-1992
Menekşe Koyu-1991
Yalnızlar-1991
Deniz Gurbetçileri-1991
Kurt Kanunu-1991
Karartma Geceleri-1990
İnsanlar Yaşadıkça-1989
Geçmiş Bahar Mimozaları-1989
Korkmuyorum-1989
Bizimkiler-1989
Baharın Bittiği Yer-1989
Acıların Günlüğü-1988
Biri ve Diğerleri-1987
Su da Yanar-1987
Çark-1987
Belene-1987
Alnımdaki Bıçak Yarası-1987
Ateşten Günler-1987
Çıplak Vatandaş-1985
En Büyük Şaban-1983
Faize Hücum-1985