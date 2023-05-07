Heyecanlandıran "petrol keşfi" açıklaması! Müjdeyi böyle verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te değerlendirmelerde bulundu. Enerjide bağımsızlığın hedeflendiği ve bu konuda petrol ve doğal gaz keşiflerinin önemli olduğunu söyleyen Dönmez, Gabar'daki petrol keşfine dair "Şimdi günlük 100 bin varil üretim kapasitemiz söz konusu. Brüt rezervimiz 1 milyar varil. Bunun üretilebilirine bakmak lazım. Üretilebilir miktar yüzde 60. Doğal olarak 600 bin varile gelmiş oluyor. Üretim 180 bin varile çıkacağız. Sırf burası yüzde 12'lik ihtiyacımızı karşılayacak" dedi.