Hevese ödenen ağır bedel...



Yüksek topuklu bir de sivri burunlu ayakkabılarda parmakların üst üste binmesi, doğal ayak duruşunun bozulmasına yol açıyor.



Nasır, çekiç parmak deformitesi ve tırnak batması sadece ayakkabının şekli ile ilgili olarak ortaya çıkar. ‘Halluks valgus’ denilen ve baş parmağın dışa doğru anormal derecede açılanması sorunu yanlış ayakkabı kullanımıyla oluşmaktadır.



Uzmanlar, bayanlarda görülen birçok ayak rahatsızlığının temel kaynağının topuklu ayakkabılar olduğuna dikkat çekerek, “Modanın takipçisi olmak adına şıklığı kriter almak ve bütün bir günü topuklu ya da ayağınızı sıkan ayakkabılarla geçirmek ileriki zamanlarda çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir” diyor.

Ayak bileğindeki sinir sıkışmaları ayak parmaklarına doğru yayılan ağrı ve uyuşmalara sebep olur. Ayrıca dize doğru yayılan ağrılar da olabilir. Eğer şikayetlerin yüksek topuklu ve dar ayakkabıdan kaynaklandığı uzun süre fark edilmemiş ise tablo ağırlaşır ve ameliyat kaçınılmaz olabilir. Onun için ayaklarında ağrı ve uyuşma hissedenlerin muayene olarak mutlaka EMG (Elektromiyografi) çektirmeleri gerekiyor. EMG’de sinir sıkışması (tarsal tunel sendromu) tespit edildiğinde önce ilaç tedavisi önerilir. Bu arada yüksek topuklu ve dar ayakkabı ya da botların giyilmesi yasaklanır. Ayağı ve bileği sıkmayan rahat ayakkabılar önerilir. Eğer sorun çözülmezse operasyonla sıkışan siniri kurtarmak gerekecektir.

Diğer taraftan 2 bin kadın arasında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; kadınların yüzde 80’i ayak bileğindeki sinir sıkışmalarından başka ayak şişliği tırnak batması, nasır gibi ayak problemleriyle de karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca yüksek topuklu ayakkabı giyilmesinin ayakta ağrı ve şekil bozukluklarına sebep olduğu bilinmektedir. Diğer bir önemli tehlike ise topuklu ayakkabının bacak kaslarında zorlanmaya yol açarak dizlerde kireçlenmeye sebep olmasıdır.

Bel fıtığı sinyali

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Ayak tarak kemiklerinde sapmaların yanı sıra sinirlerde bozulma. Ayak baş parmak kemiğindeki çıkıntı ameliyatla bile düzeltilmesi zor deformasyon.

Ayak başparmağındaki çıkıntı o denli acı verici ki, kişi orta yaşlardan itibaren ayağına ayakkabı alırken artık zorlanıyor..

Basınç

Vücut ağırlığının ilk bindiği nokta topukta oluşan basınç topuk kemiğinin büyümesine yol açtığı gibi topuk dikeninin de oluşmasına sebebiyet veriyor..

Kaval kemiği dizden kaynaklanan düşme korkulu değişken basıncı naklederken ayağın tarak kemiklerinin konumlarını değiştiriyor..

Tarak kemikleri yüklendikleri bütün ağırlığı parmak kemiklerine naklediyor. Bu sırada bütün kemikler, onlara bağlı kaslar, sinirler ağır hasar görüyor.

Yarını düşünün

5 cm yüksekliğindeki topuk, normal yürüyüş bozar. 7.5 cm’lik topuk yüksekliği ayaktaki yük ve basınç miktarını 7 kat artırır. Normal günlük aktivitelerde yüksek topuklu ayakkabı giyenler, gün içinde 6 km’den fazladan yürüyüş yapmış kadar ayaklarına ilave yük bindirirler.

* Ayakkabılarınızı akşama doğru alın. Gün boyu ayaklarınıza yük bindiği için akşama doğru ayaklar şişer ve genişler. Böylece akşam alınan ayakkabı rahat ise gün boyu giydiğinizde rahatsız etmez.

* Ayakkabının uzunluğu ve genişliği sizin ayağınızla orantılı olmalıdır. Yaş ilerledikçe ayak tabanında çökme sonucu ayaklar uzar ya da genişler, onun için ayak numaranızı aralıklı olarak kontrol edin.

* Ayakkabı aynı zamanda ayakta üzerine basarak denenmelidir. Çünki yük bindiğinde ayak genişler ve uzar.

* Parmaklarınızda şekil bozukluğu olmasın diye sivri burunlu ayakkabılardan kaçının ve ön kısmı geniş olan ayakkabıları tercih edin.

* Ayakkabı seçerken altının esneme özelliği olmasına dikkat edin. Tahta veya benzeri çok kalın ve esnek olmayan ya da çok ince olan ayakkabılar ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük bindirerek ağrıya sebep olur.

* Ayakkabının iç kısmı çok kaygan ve sert olmamalı ve ayağın doğal yapısına yani ayak kavislerine destek verecek biçimde olmalıdır.

* Ayağınızın hava almasına izin veren köseleyi tercih edin, naylon vb. ayakkabılardan kaçının.

* Mümkün olduğu kadar ayakkabıyı çorapla giyin çünkü çorap bilekteki sinir sıkışmasını nispeten önlemektedir.

* Özellikle şeker hastalığı ya da dolaşım bozukluğunuz varsa sinir sıkışmaları konusunda daha duyarlı ve dikkatli olun ve belirli zamanlarda ayaklarınızı kontrol ettirin