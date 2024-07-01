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Sağlık Herkesin yaptığı korkunç hata! Resmen beyni eritiyor
Sağlık

Herkesin yaptığı korkunç hata! Resmen beyni eritiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-01 14:54:00 -
Herkesin yaptığı korkunç hata! Resmen beyni eritiyor

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, modern yaşamın yaygın bir alışkanlığı haline geldi. Ancak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bilimsel araştırmalar, sabah ilk iş olarak telefon kullanımının birçok olumsuz duruma neden olabileceğini söylüyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, modern yaşamın yaygın bir alışkanlığı haline geldi. Ancak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Bilimsel araştırmalar, sabah ilk iş olarak telefon kullanımının birçok olumsuz duruma neden olabileceğini söylüyor.

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak, birçok insan için sıradan bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu masum görünen davranışın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir.

SABAHLARI TELEFON KULLANIMININ ZARARLARI

1. Uyku Düzenini Bozar
Takvim gazetesinin haberine göre sabahları telefona bakmak, beyninizin doğal olarak uyanmasını engeller ve sizi gereksiz yere yüksek bir uyanıklık durumuna sokar.

2. Göz Yorgunluğuna Neden Olur
Gözleriniz sabahları ışığa uyum sağlamaya çalışırken ekrana bakmak, gözlerinizin zorlanmasına neden olabilir.

3. Stresi ve Kaygıyı Artırır
Sosyal medyadan, haberlerden ve e-postalardan gelen bildirimler stres ve kaygıyı artırır.
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4. Üretkenliği Azaltır
Sosyal medyaya dalmak, gün boyunca dikkatinizin dağılmasına ve üretkenliğin azalmasına yol açar.

5. Gün Boyunca Dikkatinizi Dağıtır
Güne telefonla başlamak, zihninizi sürekli olarak başka şeylere yönlendirebilir.

6. Dopamin Seviyelerini Artırır
Sabahları telefon kullanmak, beyninizin dopamin seviyesini artırarak sosyal medyadan gelen tatmin hissini sürekli olarak aramanıza neden olabilir.

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