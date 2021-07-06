Sinop Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Din Görevlileri ile bir araya gelen Vali Vekili Abdullah Şahin çalıştığı yerlerdeki tecrübelerini paylaştıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. “Herkesin bir hikayesi olmalı. Anlatacağı ve anlattığı zaman da insanların etkileneceği ve bu başarılı, faydalı olan güzel çalışmalardan kendilerine düşen hisseleri alıp, kendi hayatlarında tatbik etmek suretiyle farkındalık meydana getirmektir. Sizler çok önemli bir görevler icra etmektesiniz. Toplumun her kesmine ulaşarak hayırlı ve güzel çalışmalar yaptığınızı müşahede ediyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı başta İl Müftümüze ve çalışma arkadaşları olan sizlere çok teşekkür ediyorum.”dedi.

İl Müftüsü Düzgüney“ kıymetli vakitlerini ayırarak toplantımıza teşrif eden Sayın Valimize şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.”dedi.

Gündeme dair konuların görüşülmesinde sonra toplantı sona erdi.