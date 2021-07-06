  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul kurban satışları başladı!
Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu
Suudi Arabistan’dan kritik petrol kararı!
İran'da vaka sayısı hızla artıyor
Aktüel 'Herkesin bir hikayesi olmalı'
Aktüel

'Herkesin bir hikayesi olmalı'

Vali Vekili Abdullah Şahin, Sinop İl Müftüsü tarafından her ay düzenlenen personel aylık olağan toplantısında Din Görevlileri ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 14:43:00 -
'Herkesin bir hikayesi olmalı'

Sinop Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Din Görevlileri ile bir araya gelen Vali Vekili Abdullah Şahin çalıştığı yerlerdeki tecrübelerini paylaştıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. “Herkesin bir hikayesi olmalı. Anlatacağı ve anlattığı zaman da insanların etkileneceği ve bu başarılı, faydalı olan güzel çalışmalardan kendilerine düşen hisseleri alıp, kendi hayatlarında tatbik etmek suretiyle farkındalık meydana getirmektir. Sizler çok önemli bir görevler  icra etmektesiniz. Toplumun her kesmine ulaşarak hayırlı ve güzel çalışmalar yaptığınızı müşahede ediyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı başta İl Müftümüze ve çalışma arkadaşları olan sizlere çok teşekkür ediyorum.”dedi.

İl Müftüsü Düzgüney“ kıymetli vakitlerini ayırarak toplantımıza teşrif eden Sayın Valimize şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.”dedi.

Gündeme dair konuların görüşülmesinde sonra toplantı sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi
Gündem

Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba deste..
Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik
Dünya

Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik

Fransa da İHA yarışına girdi. İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin başarısını örnek gösteren Fransız senatörler, ülkelerinin 2025 yılına ka..
Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı
Gündem

Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay