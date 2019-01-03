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Her yıl 2500 çocuğu anne ve babası kanser yapıyor

Sağlıksız gıdalar, genetik yatkınlık, çevresel faktörler gibi sebeplerle daha anne karnından itibaren çocuklar, kanser riski üreten faktörlere maruz kalıyorlar. Aloo.. anneler, anne adayları, babalar size sesleniyoruz..

03 Ocak 2019 Perşembe 16:45
Her yıl 2500 çocuğu anne ve babası kanser yapıyor


Türkiye’de her yıl 2 bin 500 çocuk kanserli hastalara katılıyor. Çocukları anne karnından itibaren kanserden korumak ise anne babalara düşüyor. İşte, çocukları kanserden korumak için öneriler...

BUNLARA DİKKAT!

Kanserin gelişmesinde genetik faktörlerin rolü inkar edilemez. Ancak çevresel faktörler de kansere yol açabiliyor. Bu çevresel etkenlerden çocukları uzak tutmaya çalışmalısınız.

Mümkün olduğunca mikrodalga fırın kullanmayın ve çocuğunuzu ileri teknoloji ürünü bilgisayarların, televizyonların yakınında uzun süre oturtmayın.

Sigara içmeyin, sigara içmeyin n’olur!. Böylece çocuğunuza da kanserojen dumanı taşımamış olursunuz.

Çocuklarınızı gezdirmek için trafiği yoğun alanlara çıkarmayın. Özellikle toksik gazlar zeminden ilk 90 cm'de birikir ve çocuklar bu toksik petrol ürünlerine daha çok maruz kalırlar.

Evde kullandığınız zeminde halı kullanacaksanız sentetik halılardan uzak durun. Gösterişe kurban gitmeyin. Bitki boyalı yün kilim serin daha iyi..

Yer temizliğinde tercihen kokusuz, saf sabun kullanın.

Yataklarda gerçek pamuklu yorgan ve şilte kullanın.

Çocuğunuza plastik oyuncak almayın.

Emzik kullanacaksanız silikon olanları tercih edin. Lateks veya kauçuk olanlar kanserojen nit-rosamin maddesi içerebilir.

Çocuğunuza mümkün olan en uzun süre anne sütü verin.

Çocuğunuzu rafine şeker içeren ürünlerle geç karşılaştırın. Ya da hiç tanıştırmayın.

Çocuğunuzu bol meyve ve sebze ile besleyin. İlk 2 yaşta portakal suyu ve muz tüketiminin kan kanserini azalttığını bildiren çalışmalar var.

Çocuklarınızın uygun zamanlarda güneşlenmesini sağlayın.

ÇOCUKLAR BU GIDALARI YEMESİN!

Sosis: İçinde çok fazla nitrat vardır. Kanser koruma koalisyonu, çocukların ayda 12 adetten fazla sosisli sandviç yememelerini önermektedir. Sosisli sandviçsiz yapamıyorsa, sodyum nitratsız yapılan cinsini satın alın.

İşlenmiş etler: Bunlarda bulunan yüksek sodyum nitrat aynı şekilde kalp hastalığı riskini yükseltir.

Yağda kızarmış şekerli çörek veya lokmalar: Kansere yol açan çiftli dertlerdir. Birincisi, bunlar rafine beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini artırmak için yenilebilecek en zararlı yiyecektir.

Kızarmış patates: Lokmalar gibi, kızarmış patates de hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar ayrıca, kızarma işlemi sırasında ortaya çıkan ve kansere neden olan akrilamid maddesini de içerir.

Cips, kraker ve kurabiye vs.. Tümü genellikle beyaz un ve şekerden yapılır. Etiketinde “trans yağlar içermez” yazılı olsa bile, genellikle az miktarda trans yağ vardır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:50
  1. çocuk
  2. kanser riski
  3. kanserden nasıl korunulur

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