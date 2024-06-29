Her şey gözümüzde saklıymış! 11 yıldır mücadele eden Dr. He, sebep bu diyerek açıkladı, uyardı! Vatandaşlar şaşkın

Uluslararası bir araştırmacı ekibine göre bir kişinin retinasının biyolojik yaşı ile ölüm riski arasında bağlantı olduğu belirtildi. 47.000 yetişkin üzerinde yapılan araştırmaya göre retina biyolojik saat hakkında önemli bilgiler taşıyor.

Gözün arkasında bulunan ve görsel bilgileri kaydeden, milyonlarca ışığa duyarlı hücrelerden oluşan zarın adı retinadır. Araştırmaya göre retinası biyolojik yaşından daha yaşlı görünen bireylerin önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm olasılığı daha yüksekmiş.

Bu araştırmanın Alzheimer gibi hastalıklar için uyarı sistemi olarak kullanılabileceği söyleniyor. Dr. Mingguang He, retinanın artan ölüm risklerinin araştırıldığı patolojik süreçleri değerlendirmek için erişilebilir bir pencere sunduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar 40-69 yaş arasındaki katılımcıları 11 yıl boyunca analiz etti. Çalışmada herkesin gözünün arka yüzeyi tarandı. Aynı zamanda yarım milyon katılımcının genetik ve sağlık bilgileri veritabanına kaydedildi.

Araştırma ekibi retinanın biyolojik yaşı ve kronolojik yaşıyla karşılaştırdı ve birçok kişide retina yaşı farklı bulduğunu söyledi. Bu farklılıklar kalp rahatsızlıkları veya kanser riski dışında farklı ölüm riskleriyle ilişkilendirildi.

Bu sonuca göre yüksek tansiyon, vücut kitle indeksi, yaşam tarzı farklılıkları ve etnik köken gibi faktörler dikkate alındı. Bulgulara göre bilim insanları yaş aralığındaki her bir yıllık artış için, bir nedeni olsun veya olmasın ölüm riskinde sırasıyla %2'lik bir artış gözlemledi.

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Araştırmacılara göre hastalık ve ölüm riski yaşa bağlı olarak gelişirken aynı yaştaki insanlar için retina dönüşümü de farklılık gösteriyor. Çalışma yazarları ise bir kişinin retina yaşını doğru şekilde tahmin etmek için derin öğrenme adındaki yapay zekayı kullandı.

Ekibe göre sağlık durumu iyi olan katılımcıların sağ gözünden alınan 19.200 fundus görüntüsüyle tarama modeli doğrulandı. Tahmini retina yaşı ve gerçek ya arasında üç buçuk yıl içinde genel bir doğru ilişki olduğu gözlemlendi.

Sonuçlara göre retinaları gerçek yaşından daha yaşlı olan bireyler 'hızlı yaşlananlar' kategorisine yerleşti. Bu grup genellikle 3 yıldan fazla retina yaş farkına sahip oluyor. Genel olarak çalışmanın %28'i beş yıllık bir farka, %4,5'i ise 10 yıldan fazla retina farkına sahip.

Araştırmacılara göre retinal yaş farkı ve ölüm riski arasında devam eden doğru, güçlü bir orantı var. Yaşlanmanın potansiyelbir biyolojik belirtici olduğu da kabul ediliyor. Ancak retina görüntüsünün büyük potansiyel taşıması ve şaşırtıcı sonuçlar vermesi herkesi çok şaşırttı.