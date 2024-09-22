Her şey bir anda oldu! Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı

Necmettin Batırel, Merkez Bankası’nın döviz alımı ve rezervlerdeki artışın yatırımcı güvenini pekiştirdiğini belirtti. Yerli yatırımcıların dövizden kaçarken yabancıların Türk tahvillerine hücum ettiğini vurgulayan Batırel, yabancıların Türkiye’deki yatırım miktarının 48,3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Para Politikası Kurulu Avrupa Merkez Bankası'nın ardından FED'in büyük faiz indirimi sonrasında yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi aşağı çekti. Yabancı para hesaplara ödenen faiz 75 baz puan düşüşle yıllık yüzde 3,75 seviyesine çekildi. Amaç, bankada döviz tutmanın cazibesini azaltmak. Piyasadan doğrudan döviz alımı yapan Merkez Bankasının rezervleri 13 Eylül haftasında 6,8 milyar dolarlık artışla 153,6 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 9,1 milyar dolarlık artışla 48,8 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler bu hafta 9 milyar dolarlık toparlanmayla 26,5 milyar dolara yükseldi. Yerli yatırımcılar hızla dövizden kaçıyor. Yabancı para mevduatlarında geçen hafta bireysel hesaplarda 604 milyon dolar, şirketlerin hesaplarında 2 milyar dolar azalma yaşandı. Yatırımcı dolar satıyor, Merkez Bankası alıyor.

ABD Merkez Bankasının, Başkan adayı Harris ile silah üreticilerine destek amacıyla jumbo faiz indirimi yaptığı ortamda %50 faizle Türkiye artık tam bir getiri cenneti durumuna geldi... Yıllık bileşik faiz %60 üzerinde. Merkez Bankası faizi sabit tuttu, sonrasında yaptığı "Enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" açıklama yatırımcıları rahatlattı. Ama “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisi azalıyor. Hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte gerçekleşecek” ifadesi büyük ihtimalle kasım ayında faiz indirimine gidileceğini haber verdi. Uluslararası bankalar da kasımı işaret ediyor. Eylül ayında yıllık TÜFE’nin %40’lara, ekimde %30’lara düşeceği kesinleşti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot bile bizi yakından izliyor. Türk ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası doğru bir rotada ilerliyor. Tek haneli enflasyon hedefi zaman alacak ancak Merkez Bankası başarılı olacak” diyor.

Faiz kararı sonrası piyasada parti var. BİST 10 bin puana ulaştı... Dolar 34 TL’de kaldı. 5 yıllık risk primi 2020’den bu yana ilk defa 248 düzeyine geriledi. Off-Shore'da gecelik faizler %40'ın altında. Off-Shore Mevduat Faizi, yabancı ülkelerde, özellikle vergi avantajı sunan bölgelerde (Off-Shore merkezleri) açılan banka hesapları üzerinden elde edilen faiz gelirlerindeki bu tablo carry trade (yani dolar borçlanıp Türk lirası tahvilleri satın alma) işlemindeki artışı gösteriyor. Nitekim yabancı yatırımcılar geçen hafta 1,6 milyar dolarlık tahvil aldı. Tahvil stokları 14,7 milyar dolara, hisse stokları 33,6 milyar dolara yükseldi. Yani yabancıların Türkiye’de toplam 48,3 milyar dolarlık menkul kıymet portföyü var. 5 yıllık tahvil faizi 79 baz puan, 10 yıllık getirisi 22 baz puan aşağıda. Bu talep devam ettiği sürece piyasada döviz bolluğu artacak, merkez bankasının rezervleri 165 milyar dolara yükselecek. Yerlilerin pek iştahlı olmadığı ortamda yabancılar 5 yıllık tahvile âdeta hücum ediyor. Aslında şu anda en kârlı en sağlam ve en güvenilir yatırım devlet borçlanma kâğıtları... Hisse senetlerinde risk almak yerine bu kararı verenler en garantili adımı atmış oluyor. Beyler en kısa yol bilinen yoldur!"