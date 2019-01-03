Her ‘hayr’ bir güzel ‘sadaka’dır

Dilenciye verilen para gibi görmek “sadaka”nın mahiyetini kavramamak olur. Bilirsek eğer; her türlü “hayr”, yapan için “sadaka”dır.

Güler yüz bir sadakadır..

Kendi kovandaki suyu kardeşinin kovasına boşaltarak onun işini görmen, hayvanına binene veya yük yükleyene yardım edip yükünü kaldırman bir sadakadır..

Yolunu kaybedene gideceği yeri tarif etmen, gözü görmeyene yardımcı olman, yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırıp atman sadakadır..

Mescide giderken namaz için atılan her adım bir sadakadır.

İki kişinin arasını düzeltmek bir sadakadır..

Güzel söz bir sadakadır..