Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Doğal antibiyotik

Tarçın, antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerinden bir tanesidir. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit tarçında bol miktarda yer alır. Bu bileşenler vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri oksidatif hasara karşı korur.

Bal: Vitamin ve mineral kaynağı olan bal, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası vardır. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, demir sayesinde dolaşım sistemine yardımcı olur. Doğal enerji kaynağı olarak bildiğimiz bal, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynuyor.

Bu iki besin bir araya gelirse…

Yunanların ilaç olarak kullandıkları tarçın ve bal bugünlere gelerek sağlık açısından fayda sağlıyor.Doktorları bile şaşırtan bu karışım günde 1 kaşık tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.

Doğal antibiyotik

Tarçın ve Bal karıştırıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotiktir. Çokca vitamin ve demir kapsayan karışım, vücudu bakterilere ve virüslere karşı kollar.

İdrar yolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder ve idrar yollarındaki mikropları temizler.

Midedeki gazı gideriyor

Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmada tarçın ve balın midedeki gazı yok ettiği görülmüştür.

En ağır yemekleri bile sindirir

Yapılan karışım midede asit oluşumunu engeller ve yenilen ağır yemekleri sindirir.

Tarçın ve Balı karıştırmak bunlara iyi gelebilir:

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıkları önler

-Eklemlerdeki sızı ve iltihapı azaltır

-Kilo verdirir

-Kolesterol seviyesini düşürür

-Kalbi korur ve kardiyovaskuler hastalıkları önler

-Sindirimi geliştirir, kabızlığı önler ve bağırsak sorunlarını azaltır

-Cilt kirleriyle savaşır

-Doku ve uzuvları gençleştirir

Bu doğal reçete nasıl hazırlanır?

Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre kadar su

2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram

2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram

Hazırlanışı

1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün. 45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin.

Kullanımı

Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için.