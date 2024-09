Her geçen gün daha da gelişiyor! İşte Bayraktar'ın etkileyici özelliği

Baykar’ın geliştirdiği ve ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar Akıncı C, çift motorlu ve 1700 beygir gücünde yeni konfigürasyonuyla dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisinde çığır açan bu gelişme, Akıncı serisinin en etkili modeli olarak dikkat çekiyor.

Türk Savunma Sanayisinde Öncü Adım

Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar Akıncı C, taarruzi insansız hava araçları (TİHA) sınıfındaki en yeni ve güçlü modeli olarak sahneye çıktı. Her biri 850 beygir gücünde iki motorla donatılmış olan Akıncı C, toplamda 1700 beygir gücüyle rakipsiz bir performans sunuyor. İlk uçuş sırasında aerodinamik parametreleri başarıyla test edilen Akıncı C, Türk savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı olmayı başardı.

Geçmişten Günümüze Akıncı Serisi

Bayraktar Akıncı TİHA, ilk kez 6 Aralık 2019'da Akıncı A modeliyle gökyüzüyle buluştu. Ukrayna yapımı 450 beygir gücündeki motorlarla donatılan bu modelin ardından, Akıncı B modeli 750 beygir gücünde motorlarla geliştirildi. Son olarak Akıncı C, 850 beygir gücünde motorlarla donatılarak sınıfının en güçlü TİHA'sı olarak öne çıktı.

Uluslararası Alanda Büyük İlgi

Bayraktar Akıncı TİHA’lar, yalnızca Türk güvenlik güçleri tarafından değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmeye başlandı. Örneğin, Azerbaycan envanterine giren Akıncı TİHA'nın ilk uçuşu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından yakından izlendi.

Savunma Sanayisinde İhracat Şampiyonu

Baykar, 2003 yılından bu yana öz kaynaklarıyla yürüttüğü projeleriyle Türk savunma sanayisine yön vermektedir. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında da 1.8 milyar dolarlık ihracat geliriyle sektörün zirvesine yerleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülke ile, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 9 ülke ile ihracat anlaşması imzalanmıştır.

Bayraktar Akıncı C, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek performansıyla Türkiye'nin savunma sanayisinde lider konumunu pekiştiriyor. ASELSAN 500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile donatılan bu model, özellikle deniz üzerindeki hareketli hedefleri imha etme kabiliyeti ile fark oluşturuyor. Baykar, gelecekte de savunma sanayisinde çığır açan projelere imza atmaya devam edecek.

Kaynak:EgeTelgraf