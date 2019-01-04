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Her anne, sabah akşam kendi bebeğine özel süt üretiyor

Bu özellik hiçbir sütte veya mamada yok. Yapılması da asla mümkün değil...

04 Ocak 2019 Cuma 15:28
Her anne, sabah akşam kendi bebeğine özel süt üretiyor

Anna sütü bebek için adeta sabah akşam özel olarak üretiliyor. Senin bebeğinin ihtiyacı başka, diğerinin bebeğinin ihtiyacı başka. Her hanım kendi bebeğinin ihtiyacı neyse o sütü üretiyor hiç farkında olmadan. Bebeğin sağlığı, gelişimi neyi gerektiriyorsa öyle bir süt sunuluyor bebeğe.. Onun içindir ki, bir bebek için en iyi, hiç benzeri olmayan gıda tek başına anne sütü.

İnek sütü asla anne sütünün yerini tutamaz. Hiçbir mama da anne sütünün yerini tutamıyor iki.. Anne sütünde benzeri üretilmesi mümkün olmayan 100’den fazla besin bileşeni var. Mamaların bunları labaratuvarda biraraya getirmesi mümkün değil.

Kaldı ki, sabah şu bebeğin ihtiyacı olan bileşenler başka, akşama başka olabiliyor. Anne bünyesi bunu algılıyor, süt o bileşenleri ihtiva ederek oluşuyor.

Gün içindeki farklılıklar, haftalar, aylar içinde de değişiklik gösteriyor. Bütün bu farklılıklar anne sütü için hiç sorun değil. Hemen o günün, o ayın, o haftanın, o günün sabahına akşamına göre anne sütü hazırlanıyor. Havalesi olan çocuğa bile özel anne sütü oluşuyor.

Kaldı ki erken doğan bir bebeğin ihtiyacı olan anne sütü bileşimi, zamanında doğan bir bebek için olandan farklı oluyor. Annelerinin sütü de ona göre farklı süt oluyor.

Anne sütü tek başına ilk 4-6 ayda D vitamini dışında bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar.

İnek sütüne ve hazır mamalara göre sindirimi çok daha kolaydır. Çünkü anne sütü bebekte bulunmayan ve sindirime yardımcı olan enzimleri (lipaz, amilaz gibi) içerir.

Bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli minerallerin (çinko, demir) emilimini kolaylaştırır.

Anne sütündeki antikorlar bebeği mikroplu hastalıklara karşı korur. Bu nedenle anne sütü ile beslenen bebekler ishal, öksürük, nezle ve diğer sık görülen bulaşıcı hastalıklara daha az yakalanır.

Anne sütünün içerdiği yağ miktarı emme süresine bağlı olarak değişir. Öğünün sonunda gelen sütün yağ miktarı daha fazladır ve bebekte tokluk hissine yol açar. Bu durum bebeğin şişman olmasını önler. Böylece ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ateroskleroz (damar hastalıkları) ve şişmanlığın neden olabileceği diğer hastalıklardan bebeği korur.

Anne sütündeki laktoz miktarı çok yüksektir. Laktoz kalsiyumun emilimini arttırır. Bağırsakta vücut için yararlı olan laktobasillerin üremesini sağlar.

Anne sütü her zaman temiz ve hazır bir besindir. Hazırlama ısıtma gibi zorlukları yoktur.

Yapay beslenen bebeklerde görülen süt allerjisi anne sütü ile beslenen bebeklerde görülmez. Çünkü inek sütünde bulunan allerjen proteinler anne sütünde yoktur.

Pişikler anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülür.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:30
  1. anne sütü
  2. anne sütünün faydaları

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