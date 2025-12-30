  • İSTANBUL
Gündem

IHA
Giriş Tarihi:
Her akşam aynı saatte geliyorlar Binlerce karga caddeyi kapatıp kimseyi geçirmiyor

Erzincan'da kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kargalar özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına saat akşam saat 16.00 ile 20.00 arasında konup bağırmaya başlıyor, yoldan geçenleri kovalıyor.

Erzincan’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına saat 16.00 ile 20.00 arasında konan kargalar gürültü çıkarıp yoldan geçenlere saldırıp üzerlerine pisliyor.

Geçmiş dönemlerde 'karga kovalama timi' kuran Erzincan Belediyesi sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulamamıştı. Akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek yetkililerden makul bir çözüm beklediklerini dile getirdi.

 

