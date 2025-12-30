Her akşam aynı saatte geliyorlar Binlerce karga caddeyi kapatıp kimseyi geçirmiyor
Erzincan’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına saat 16.00 ile 20.00 arasında konan kargalar gürültü çıkarıp yoldan geçenlere saldırıp üzerlerine pisliyor.
Geçmiş dönemlerde 'karga kovalama timi' kuran Erzincan Belediyesi sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulamamıştı. Akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek yetkililerden makul bir çözüm beklediklerini dile getirdi.