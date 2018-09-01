Her 10 kişiden 1'i koku körü

Koku almanın önemi noktasında ve bazı kişilerde yaşanan koku alma duyu kayıpları aile hayatında eşler arasında uyumsuzluklara bile sebep oluyor. Hekimler ise, görmede olduğu gibi, koku almada da “körlük” olabileceğini belirtiyorlar.



Üstelik hemen hemen her 10 kişiden biri “koku körü” olarak dolaşıyor toplumda...

Koku molekülleri her iki burun boşluğunda bulunan yukarı bölümdeki sinirleri harekete geçiriyor. Bu sinyaller beynimizde bulunan her iki koku merkezine de iletiliyor. Bundan dolayı burnumuzun tek tarafında koku bozukluğunu fark edemeyebiliyoruz...

Bu sorunun temelinde büyümüş geniz eti, burun eğirilikleri, sigara kullanımının yattığını belirten uzmanlar bunun tedavisinin mümkün olduğunu belirtiyorlar.

Bazı hastalarda kalıcı koku kayıpları yaşanabiliyor. Alerji, burun eğirilikleri, polipler gibi sorunlar tıbbi yöntemlerle çözülebilmekte...

Fakat bazı ağır sinüzit vakalarında hastaların koku alma duyularındaki bozukluğu tam anlamıyla düzelemeyebiliyor. Yaşlılık halinde ise artıyor.

Yaşlılığa bağlı olarak sinirlerin zayıflaması ve bozulması beraberinde koku alma ve tad alma duyusunda da azalmaya sebep oluyor.

Koku ve tad almaya bağlı olarak iştah azalması yaşanabildiği gibi bunun da beslenme bozukluğuna sebep olduğu belirtiliyor.



Yediklerinden tad alamayan kişiler tadı arttırmak maksadıyla daha fazla tuz ve şeker kullanıyor. Bu durum da tansiyon ve diyabet gibi yan etkiler oluşuyor.

Koku körlüğü, eşler arasında geçimsizliğe de sebep oluyor. Özellikle bu illete sahip olan ev kadınları, evlerinin temizliğinde farkında olmadan geriliyor. Zamanla bu durum umursamazlıklara yol açıyor. “Çöp evler” olaylarında bu durum çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Koku körü kişiler, psikolojik rahatsızlıklarının da getirdiği davranışlarla evlerini çöplükten beter hale sokabiliyor.