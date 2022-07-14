Hepsiburada Efsane Gençlik platformunu hayata geçirdi
E-ticaret firması Hepsiburada tarafından Efsane Gençlik platformu devreye alındı.
15-25 yaş grubuna yönelik platformda ‘İlk Alışverişinin Yarısı Bizden’ kampanyasına yer verildi. Kampanya, gençlerin bütçelerini rahatlatıyor. Gençler, ilk alışverişlerinde harcadıkları miktarın yarısını 100 TL’ye kadar Hepsipapel olarak geri kazanıyorlar. ‘Efsane Gençlik’le sunulan diğer kampanya kapsamında ise gençler, sonraki – gece saat 23.00’ten sabah 07.00’ye kadarki- alışverişlerinde 25 TL’ye kadar yüzde 10 Hepsipapel kazanıyorlar.