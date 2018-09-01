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Hepatit A aşısını hafife almayın

Hepatit A aşısı, çocuk sağlığı için büyük bir önlemdir...

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:07
Hepatit A aşısını hafife almayın

Çocuklara Hepatit A aşısı yapılmadığı takdirde, ileride karaciğer yetmezliğine kadar varan rahatsızlıklara davetiye çıkarmakta.. Özellikle küçük çocuklar ve ileri yaştaki kişiler ağır Hepatit A ile ilgili hastalık geçirdiğinde, karaciğer yetmezliği sorunu yaşayıp hayatlarını kaybetmektedir.

Çocuklarda aşı listesinde bulunmayan hepatit A aşısı, hastalığın geçirilmesiyle karaciğer nakillerine sebep olan karaciğer yetmezliğinde büyük önem taşıyor. Bu anlamda hepatit A aşısının başta çocuklar olmak üzere herkese yapılması gerekiyor.

Aslında doğumdan itibaren çocukların “Aşı Takvimi”ne özen göstermek, anne babaların en önemli ebeveyn görevi. Hayati bir görev bu. Lütfen listeye dikkat edin:

Bebek doğduğunda: Hepatit B 1. Doz

1. Ay: Hepatit B 2. Doz

2. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 1. Doz

2. Ay: Verem Aşısı 1. Doz

2. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 1. Doz

4. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 2. Doz

4. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 2. Doz

6. Ay: Hepatit B 3. Doz

6. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) 3. Doz

6. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı 3. Doz

6. Ay: Oral Polio Aşısı 1. Doz

12. Ay: 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) + Hepatit A aşısı 1. Doz

12. Ay: Konjuge Pnömokok Aşısı (Rapel) Pekiştirme Dozu

18. Ay: 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz- asellüler Boğmaca-Inaktive Çocuk felci-HIB) (Rapel) Pekiştirme Dozu

18. Ay: Oral Polio Aşısı 2. Doz

7 Yaş: 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) + Hepatit A aşısı (Rapel) Pekiştirme Dozu

7 Yaş: Oral Polio Aşısı 3. Doz

7 Yaş: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı 1. Doz

15 Yaş: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı 2. Doz

Aşılar çocuğunuzda bir rahatsızlık veya alerji gibi durumlar varsa, dozaj ve karışımları değişebilir. Bu listedeki bilgiler sadece çocuğunuza hangi aylarda hangi aşıların yapılması gerektiğini gösteriyor. Aşıdan önce mutlaka doktorunuza veya sağlık ocağı gibi kuruluşlara gidip ayrıntılı bilgi almalısınız. Unutmayın bu işler şakaya veya umursamazlığa gelmez.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:07
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