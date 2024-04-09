Hep aynı taktik! Şimdi de Şaban Sevinç Önce yalanı yay sonra özür dile
Sancaktepe Belediyesi binasında ‘jakuzi’ olduğu iftirasını atanlardan biri olan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, yaydığı yalanı sildiğini söyleyerek Sancaktepe Eski Belediye Başkanı Şeyma Öğücü’den özür diledi.
TV100 ekranlarında bir programa telefon ile bağlanan Sancaktepe Eski Belediye Başkanı Şeyma Öğücü’nün ‘jakuzi iftiralarının ardından yaptığı konuşma üzerine açıklama yapma gereği duyan iftiracılardan biri olan Şaban Sevinç böyle özür diledi.
Jakuzi yalanı ile ilgili ben de bir twit attım diyen Sevinç, “Şeyma Hanım, bende Jakuzi yalanı ile ilgili bir twit attım. Haber tuttu ve haber yayıldıktan sonra hemen twit'i sildim. Güzel bir yalan haber yaydım. Şimdi sizden ÖZÜR DİLİYORUM.” dedi.
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