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Hentbolda 2 Türk takımı Avrupa sahnesinde

- VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz, Portekiz temsilcisi Sporting, Challenge Kupası'nda da Göztepe, Norveç'in OIF Arendal takımı ile karşılaşacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:35
Hentbolda 2 Türk takımı Avrupa sahnesinde


ANKARA (AA) - Hentbolda 2 Türk takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi ve Challenge Kupası'nda sahne alacak.

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda, Göztepe Erkek Hentbol Takımı da Norveç'in OIF Arendal takımı ile İzmir'de karşılaşacak.

Beşiktaş Mogaz, C Grubu 9. hafta maçında 24 Kasım Cumartesi günü rakibine konuk olacak. Başkent Lizbon'da TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada, Macar hakemler Peter Herczeg ve Peter Südi görev alacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Kocaeli'de yaptığı maçı 33-27 kaybetmişti.

Göztepe ise 3. tur ilk maçında deplasmanda 40-25 yenildiği Norveç ekibi OIF Arendal ile rövanş karşılaşmasında 25 Kasım Pazar günü mücadele edecek.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakemler Yann Carmaux ve Julien Mursch yönetecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:35
  1. Beşiktaş Mogaz
  2. Erkekler Challenge Kupası
  3. Göztepe
  4. HENTBOL
  5. VELUX EHF Şampiyonlar Ligi

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