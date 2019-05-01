Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası SELKA Eskişehir Hentbol: 31 - 1955 Batman Belediyespor: 25- İlk maçı da 31-24 kazanan SELKA Eskişehir Hentbol, finale yükseldi

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 1955 Batman Belediyespor'u sahasında 31-25 yenen SELKA Eskişehir Hentbol, finale yükseldi. İlk maçı sahasında 31-24 kazanan mavi-beyazlılar, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçından da 31-25 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. SELKA Eskişehir Hentbol, 15 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçında Beşiktaş Mogaz'ın rakibi oldu.



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