Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
SELKA Eskişehir Hentbol: 31 - 1955 Batman Belediyespor: 25- İlk maçı da 31-24 kazanan SELKA Eskişehir Hentbol, finale yükseldi01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:33
ESKİŞEHİR (AA) - Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 1955 Batman Belediyespor'u sahasında 31-25 yenen SELKA Eskişehir Hentbol, finale yükseldi.
İlk maçı sahasında 31-24 kazanan mavi-beyazlılar, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçından da 31-25 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
SELKA Eskişehir Hentbol, 15 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçında Beşiktaş Mogaz'ın rakibi oldu.
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