Hem kafa hem racon kestiler! Beş kesik insan kafası ile haraç dehşeti
Turistlerin ülkede en çok ziyaret ettiği Ekvador’un Puerto Lopez sahilinde beş kesik insan kafası bulundu. Kafaların bir tabelaya asıldığı ve tehdit mesajı bırakıldığı öğrenildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da turistlerin sıkça ziyaret ettiği Manabi eyaletine bağlı Puerto Lopez sahilinde dehşet verici bir olay yaşandı. Balina izleme turları ve deniz turizmiyle tanınan Puerto Lopez sahilinde bir tabelaya asılan 5 ikesik insan kafasını görenleri dehşete düşürdü. Kafaların üzerlerine tehdit içerikli mesaj bırakıldığı ortaya çıktı.
Tehdit mesajında, çete üyelerinin bölgedeki esnaf ve vatandaşlardan "koruma" adı altında haraç talep ettiği belirtildi.