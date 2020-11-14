"Helikopter" oyunu Tuncer Cücenoğlu anısına sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Keyfi'nin sahneye koyduğu komedi türündeki oyun "Helikopter", tiyatroseverlerle buluştu.

Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı oyun, 2019'da yaşama veda eden yazarın anısına, Kats Sahne'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak sahnelendi.

Gösterimin sonunda konuşan Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar, tiyatro yazarı Cücenoğlu'nun tüm dünyada tiyatro seyircilerinin kalbinde yaşayan bir yazar olduğunu belirterek,"Bu oyunu bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yazarlardan Tuncer Cücenoğlu için yaptık. Tüm dünyada tiyatro izleyicisinin kıymet verdiği bir yazardı. Ben bunu Rusya’da, Ukrayna’da, Romanya’da gördüm. Bu ülkelerde de çeşitli oyunları seyrettim. Gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yazardı. Onun anısına sahneledik. Gönül Tuncer Ağabey’le kucaklaşmayı dilerdi." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Gamze Cücenoğlu ise babasının hayatını kaybetse de yazarların metinleriyle yaşamaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Babamı kaybettiğimizin ilk yılında Tiyatro Keyfi tarafından onun anısına sahnelenen bu oyun bizim için çok önemliydi. Çünkü bir yazarı kaybediyoruz ama metinleriyle yaşamaya devam ediyor. O yüzden bu tür şeyler çok kıymetli, özellikle pandemi döneminde bu kadar zorlu şartlarda eseri sahneleyen oyuncuları ve yönetmeni tebrik ediyorum. Babamız bu şekilde yaşıyor. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Metin Yıldız, Ercüment Aydın, Levent Tayman, Burak Acar, Bora Kırkım ve Eka Gelashvili'nin rol aldığı oyunun yönetmenliği ve dramaturjisini Kemal Başar üstleniyor.

Reji asistanlığını Zeynep Yaylıcıoğlu'nun, çevre düzenini Metin Gümüşoğlu'nun üstlendiği eser, 25 Kasım'da yeniden Kats Sahne'de seyirciyle buluşacak.