Helikopter evin üzerine düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, Açisu yerleşim yerinde korkunç bir helikopter kazası meydana geldi. Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıyan bir helikopter, kontrolünü kaybederek bir evin üzerine düştü.

FACİADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Ka-226" tipi helikopterin düşmesi sonucu büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, kazanın bilançosunu duyurdu:

"İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı."

KAZA NEDENİ TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise helikopterin kaza nedeninin ilk belirlemelere göre teknik arıza olduğu ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.