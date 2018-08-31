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Helal kazanca teşvik eve saadet ve bereket getirir

Dürüst olalım; bugün kaç kadın işe giden kocasının ardından böyle bir arzuyu dile getiriyor?

31 Ağustos 2018 Cuma 13:51
Helal kazanca teşvik eve saadet ve bereket getirir

Elbette her insan kendisinin ve ailesinin ihtiyaçları için belli bir işle meşgul olmak mecburiyetindedir. Adam, sabah işine gider. Akşam döner evine gelir. Çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Ama acaba, nasıl bir işte çalışmıştır; nasıl bir kazanç sağlamıştır? O kazanç “meşru” yollardan mı elde edilmiştir. Yoksa “gayrımeşru” mu? Yani helâl midir, evine getirdikleri?

Bu sorular özellikle hanımlar tarafından cevaplarına dikkat edilecek sorulardır.

Kazanırken helâl ve harama dikkat edilmesi, ferdin hem dünya hem de âhiret saadeti açısından vazgeçilmez bir düsturdur.

“Ey iman edenler, mallarınızı aranızda hırsızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Haram ile nefsinizi mahvetmeyin.” buyuruluyor. (Nisa: 29) İnsanlar için para ve mal, eş, evlat önemli bir imtihan vesilesidir. Emek veya mal karşılığında alınacak ücrette, hakkaniyet ölçülerine riayet edilmemesi durumunda meşru olmayan kazanç ortaya çıkar. Çoğu zaman aile reisleri, günün harala gürelesi arasında bu titizliği yerine getirmekte gafil olabilir. Onu dışarıdan sakin bir şekilde gözlemleme fırsatı olan eşine bu noktada önemli bir görev düşüyor. Helal kazanca, helal lokmaya teşvik.. Saliha hanımlar bunu lisanı münasible kocalarına hatırlatabilirlerse o evde bereket olur. İhsan olur. İzzet olur. Mutluluk olur.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 13:51
  1. helal kazanç
  2. aile hayatı

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