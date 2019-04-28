Hekimoğlu Trabzon, TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek bitime bir hafta kala TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı

NEVŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 2. Lig'e çıkmayı garantiledi. Nevşehir Gazi Stadı'nda, hakem Burak Pakkan'ın yönettiği karşılaşmada, uzatma dakikalarında Cafercan Aksu'nun penaltıdan attığı gol skoru belirledi. Ligin bitimine bir hafta kala puanını 66’ya yükselten Hekimoğlu Trabzon, en yakın rakibi Nazilli Belediyespor ile arasındaki puan farkına 4'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından, Hekimoğlu Trabzon Kulübü yöneticileri ve oyuncular, kendilerini destekleyen taraftarlarla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Hekimoğlu Trabzon Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduklarını, 2. Lig'e renk katacaklarını belirtti. Celil Hekimoğlu, Türk futboluna iyi şeyler katmak istediklerini ifade ederek, "Kalite ve disiplin ile TFF 2. Lig'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.