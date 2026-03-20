Hediye kartları iptal, satışlar durdu: Dev marka kepenk indiriyor

Hediye kartları iptal, satışlar durdu: Dev marka kepenk indiriyor

İkinci kez iflas başvurusu yapan Francesca’s, 400’den fazla mağazasında yüzde 70’e varan indirimlerle tasfiye sürecini başlattı. Online satışlar durduruldu, hediye kartları geçersiz hale geldi.

ABD’de alışveriş merkezlerinin tanınan markalarından biri olan Francesca’s için yolun sonu göründü. 1999 yılında kurulan köklü perakende zinciri, ikinci kez iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Ülke genelinde 400’ü aşkın mağazada başlatılan tasfiye süreciyle birlikte raflardaki ürünler hızla eritiliyor. Özellikle giyim kategorisinde yüzde 70’e varan indirimler dikkat çekerken, mağazalarda adeta son fırsat izdihamı yaşanıyor.

 

Online Satışlar Durduruldu, Hediye Kartları İptal

Şirketin aldığı kararlar tüketicileri de doğrudan etkiledi. Francesca’s, e-ticaret kanalını tamamen kapattı ve satışları yalnızca fiziksel mağazalara taşıdı. Ancak bu mağazaların da kısa süre içinde tamamen kapanması bekleniyor.

Tasfiye sürecinin en dikkat çeken detaylarından biri ise hediye kartları oldu. Şirket, mevcut hediye kartlarının artık kullanılamayacağını duyurarak müşterilere kritik bir uyarı yaptı.

 

İkinci İflas: Çöküşün Arkasında Neler Var?

Şirketin finans şefi Curt Kroll, iflasın tek bir nedene dayanmadığını belirtti. Süreci hızlandıran başlıca faktörler ise şöyle sıralanıyor:

  • İlk iflas sonrası zayıflayan nakit akışı

  • Artan e-ticaret rekabeti

  • 2023 yılında yaşanan veri ihlali

  • Satın alınan markalardan beklenen verimin alınamaması

Francesca’s daha önce 2020 yılında da iflas sürecine girmişti. Ancak bu kez tablo çok daha ağır.

 

E-Ticarette Geride Kaldı, Finansman Kesildi

Perakende devinin en büyük zayıflıklarından biri dijital dönüşüme ayak uyduramaması oldu. 2025 verilerine göre satışlarının yalnızca yüzde 13’ü online kanaldan geldi.

Ana kreditörün temerrüt bildirimi sonrası finansman kaynaklarının kesilmesi ve yeni yatırımcı bulunamaması ise süreci geri dönülmez hale getirdi.

 

Perakende Sektöründe Alarm

Uzmanlara göre Francesca’s’ın çöküşü, yalnızca bir markanın kapanışı değil; fiziksel mağaza ağına dayalı perakende modelinin karşı karşıya olduğu büyük dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri.

ABD’de başlayan bu dalganın, küresel perakende sektöründe yeni kapanmaları tetikleyebileceği konuşuluyor.

