Hedefimiz teknolojiyi üretip ihraç etmek

Ertuğrul Şahan Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 20. kuruluş yılı etkinliği dolayısıyla gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Törende BTK’nın Türkiye’nin vizyon sahibi kurumlarından biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Tabii bizler, geleceği şekillendirirken geçmişin birikimini mutlaka kullanmak zorundayız. Ancak ve ancak bu analitik düşünce yapısıyla hata yapma oranımızı azaltabiliriz” dedi.

Azimli ve kararlıyız

Yeni başarılara imza atmamak için bir neden olmadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Şu muhakkak ki bizleri zirveye çıkaracak olan şey azim ve kararlılıktır. Tüm kurumlarımızda bu ruhun var olduğuna eminim. Bizlere yakışan, dünyayla yarışmaktır. Hatta dünyayı geçmektir. Hedefimiz bu olmalı. Biz bunu her platformda dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerli üretim vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde ilerlediklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Yerli olarak üretmenin, her alanda dünya standartlarını yakalamanın, geçmenin ve son aşamada standart oluşturmanın öneminden bahsediyoruz. Ülke ve millet olarak sahip olduğumuz tarihi miras, değerlerimiz, gücümüz ve potansiyelimiz bu vizyonun çıkış noktası niteliğinde.”

Erdoğan’ın “Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır” sözlerini hatırlatan Karaismailoğlu, “BTK, bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz ise talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak” şeklinde konuştu.

BTK kritik önemde

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da BTK’nın ülke için çok kritik önemde olduğunu vurgulayarak, “Darbe gecesi (15 Temmuz) Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum, o internet bağlantısının devamını ya da iletişimin devamını sağlayamasaydı bugün olacakları düşünelim” dedi.

Yazılım öğrenmek kolay

Sayan, gençlere “Üreteceğimiz yenilikçi uygulamaların ülkemizi daha güçlü kılacağı bilinmelidir. Yazılım öğrenmenin alfabe kadar önemli olduğu unutulmamalıdır” diye seslendi. Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM) yerli yazılımlarla Türkiye’yi hedef alan saldırılara anında cevap verildiğini aktardı.

E-sözleşme yapılabilecek

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, küresel salgının haberleşmenin önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyerek, “Zorlu süreçte postalarımızın temassız teslim etmek için yapılan gerekli düzenlemeyi ilgili kurumlarla paylaştık. İlaveten elektronik ortamda sözleşmeye imkân tanır hale geldik. Şimdi yeni sözleşme ortamı için operatörlerimizle birlikte çalışıyoruz. Sürece destek veren tüm operatörlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dijital dönüşüme büyük katkı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, son 15 yılda ülkenin dijital dönüşümü için 17 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Önal, ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde imzalarının bulunduğu bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu: “Hanelerin yüzde 90’dan fazlasına internet sunuyoruz. Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında olması adına bütün telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren operatörlerimize 5G’ye bir an önce geçebilmeleri için baz istasyonlarının fiberleştirilmesi konusunda gereken her şeyi yapacağımızı yinelemek istiyorum.”

Kesintisiz hizmet veriyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını belirtti. “Şükür ki Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi konumundayız” diyen Erkan, şunları aktardı:

“Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Kurumlara özel koruma çözümleri ve 100’den fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sunuyoruz. Siber güvenlik operasyon merkezimiz müşterimiz olan şirketlerin ve kamu kurumlarının altyapılarını 7/24 takip ediyor ve muhtemel saldırılar öncesi önlem alınmasını sağlıyor.”

Sektöre iş birliği çağrısı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, mobil ile sabit varlıkların paylaşımı ve ortak kullanımının önem arz ettiğini savunarak, “Özellikle 5G’ye giden yolda kritik önem taşıyan sabit iletişim altyapısı için iş birliği yapılmasını önemsiyoruz” ifadesini kullandı. Deegan, yol haritalarını altyapılarını geliştirmek, her alanda dijitalleşmeye destek olmak, KOBİ’lere destek olmak olarak sıraladı. Deegan, Türkiye’nin dijital dönüşümünü başarıyla tamamlaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.