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"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası"

- A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel:"(Slovakya ile yapılacak hazırlık maçları) Oyuncularımızın performansını görmek çok önemli. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz"

18 Ocak 2019 Cuma 19:02
"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası"


ANTALYA (AA) - Slovakya ile Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Talat Tuncel, "Hedefimiz Avrupa Şampiyonası." dedi.

A Milli Takım, yarın ve 22 Ocak Salı günü Slovakya ile yapacağı maçların hazırlıklarını karşılaşmaların oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Talat Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarına 2 ay önce Gürcistan maçlarıyla başladıklarını söyledi.

Slovakya'nın Gürcistan'a göre daha güçlü bir rakip olduğunu aktaran Tuncel, "Burada oyuncularımızın performansını görmek çok önemli. İyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Ona göre hazırlandık. Şubat ayının 21'inde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kurası var. Yapacağımız özel maçlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 19:02
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