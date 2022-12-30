Hedef yüzde 5 büyüme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önemli açıklamalar yaptı. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleriyle uyumlu olarak sanayinin milli gelirde payının arttığını ve turizm sektörünün ivmelendiğini vurguladı.

Cari denge iyileşiyor

Nebati, enerji dışı cari işlemler dengesinde önemli bir iyileşme görüldüğünü; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta önemli kazanımlar elde edildiğinin altını çizdi. Nebati, şu ifadeleri kullandı: “Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için resesyon riskinin arttığı bu dönemde yeni modelimiz sayesinde Türkiye ekonomisi güçlü biçimde büyümeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonu da dengeli bir görünüm sergilemektedir. Türkiye, 2021 yılında yüzde 11.4 gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışıyla G20 içinde en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ayrıca son 50 yılın en yüksek büyüme oranını kaydetmiştir. Bu büyümenin 6.6 puanı yurt içi talepten, 4.8 puanı ise net dış talepten gelmektedir. Belirtmek isterim ki net dış talebin büyümeye olan bu katkısı, 2001’den sonra ulaşılan en yüksek rakam olmuştur.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu belirsizlik ortamına ve zayıflayan küresel ekonomiye rağmen GSYH reel olarak 2022 yılı ilk yarısında yüzde 7.5 büyümüştür. İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7.6 büyüme oranıyla Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer almıştır. Yılın ilk yarısında ekonomimiz, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefimiz doğrultusunda dengeli görünümünü korumuştur. Büyümeye net dış talebin katkısı ilk çeyrekte 3 puan, ikinci çeyrekte ise 2.7 puan olmuştur.”

İşsizlik oranında düşüş

Nebati, “2022 geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi. Toplam istihdamın salgın öncesi dönemin üzerine çıkarak tarihi yüksek seviyelere ulaştığını aktaran Nebati, “Böylece işsizlik oranı tek haneye düşmüştür. Geride bıraktığımız son 20 yıllık dönemde Türkiye ekonomisi bir yandan üretirken bunun karşılığında istihdam sağlayabilen bir yapıya bürünmüştür” diye konuştu. Nebati, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde güçlü istihdam artışının devamının öngörüldüğünü belirtti.

İhracatta tarihi rekorlar

İhracatın tarihi rekorlar kırmaya devam ettiğine dikkat çeken Nebati, “Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ürün yollayan güçlü bir ülke konumundadır” şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadelenin hızlandığını anlatan Nebati, şunlara işaret etti: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım gücünde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Vatandaşımızı, çalışanımızı, emeklimizi, esnafımızı, çiftçimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz.”

Meyveler toplanıyor

Döviz kuru oynaklıklarının önüne geçerek finansal istikrarı tahkim etmek amacıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını devreye aldıklarını anımsatan Nebati, şu bilgileri verdi: “KKM uygulaması olumsuz jeopolitik gelişmelere, sıkı para politikalarına, parite ve arz güvenliğine dair sorunlara rağmen finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin rol oynamıştır. KKM uygulamasıyla TL mevduatın ortalama vadesi 2 katına yükselmiştir. Vade uyumsuzluğunda önemli iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlarda payı önemli ölçüde gerilemiştir.”

Selektif yaklaşım işe yaradı

Nebati, reel sektörün finansmana kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişiminin elzem olduğunu kaydetti. Kredilerin tüketim yerine üretime yönlendirilmesini ve amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması gerektiğini söyleyen Nebati, şöyle devam etti: “2022 yılında yaklaşık 7 bin ticari işletmemize 54 bin kredi işlemiyle 71 milyar TL kredi ve 61 milyar TL tutarında kefalet kullandırdık. Ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini arttırmak için ilave bir adım attık. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli toplam 150 milyar TL tutarında kredi imkânı sunduk. Selektif kredi yaklaşımımız işe yaradı. Bankacılık sektörü toplam kredi hacminde 2022 yılında 2 trilyon TL’ye varan artışta imalat sanayii öncülüğünde kullandırılan ticari nitelikli krediler belirleyici olmuştur.

Ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli bir rol üstlenen KOBİ’lerin bankacılık sektöründen kullandıkları kredi hacmi ekim ayı itibarıyla 1.7 trilyon TL’yi aşmıştır. KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katı üzerinde büyümüş olması modelimizin çıktılarıyla uyumludur. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı eylül ayı itibarıyla 4.3 milyon adedi geçmiştir.”

Nebati’den ilaveten “İlerleyen zamanlarda da kredi politikamızda selektif yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kredi kullandırımını önceliklendirmeye devam edeceğiz” sözlerini verdi.