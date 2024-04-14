Hedef 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi

Kentte bu yıl 12’ncisi “Nisan’da Adana’da” sloganıyla organize edilen karnaval, dün itbariyle başladı. “Türkiye Kültür Yolu Festivali”ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısında artış beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200’den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Karnavalın fikir öncüsü ve Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi. Etkinliğin, turizm hareketine dönüştüğünü belirten Bozkurt, “Karnaval 2’nci yılından itibaren uluslararası hale geldi. Dünyanın her yerinden turistleri ağırlamaya başladık” dedi. Bozkurt, ülkeye festival iklimi yaşatmayı hedefleyen “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin karnaval ile başlayacağını anımsatarak, “Karnavalın, festival programına alınması yurt dışı tanıtımlarına katkı sundu, program çok daha zenginleşti. Eskiden 4-5 gün planlıyorduk ama bu yıl 9 günlük dopdolu bir program var” diye konuştu.